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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ظهرت بعض ردود الأفعال على مشهد في مسلسل “البرنس” المصري، بطولة الممثل محمد رمضان، مما أثار اهتمام مشجعي كرة القدم في الوطن العربي، حيث ظهر أحد أبطاله، وهو يرتدي قميص نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في آخر عامين.
نادي مانشستر سيتي الإنجليزي علق عبر حسابه الرسمي العربي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” على ظهور المطرب دياب الذي يقوم بتمثيل دور القاتل المحترف، بنشر صورته وهو يرتدي قميص النادي خلال محاولة قتل محمد رمضان في المسلسل.. وقالت صفحة مانشستر سيتي بالعربي مداعبة: “مش أخلاقنا دي يا دياب”.
المثل والمطرب دياب علق على التغريدة قائلا: “بس أخلاق كتكت” وهي الشخصية التي كان يقوم بتمثيلها.
تعليق السيتي تفاعل معه عدد كبير من الجماهير المصرية التي تتابع كرة القدم.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب التي شيرت.. نادي مانشستر سيتي يعلق على خناقة رضوان البرنس وكتكت: «مش أخلاقنا دي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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