والدة حلا الترك تغيب عن مناسبات ابنتها.. فهل انقطعت العلاقة بينهما؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أتمت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك العام الثامن عشر من عمرها قبل أيام، وسط أجواءٍ عائليةٍ هادئة، نقلتها الصور التي نشرتها حلا عبر حسابها على إنستغرام.

وعلى الرغم من الهدية الفاخرة التي تلقتها النجمة الشابة بمناسبة عيد ميلادها وتخرجها، والتي كانت عبارةً عن سيارة "ميني كوبر" وقيامها بإغلاق خاصية التعليقات على الصور المنشورة، إلا أنَّ هناك أمرا آخر أثار تساؤل الجمهور، وهو عدم تلقي حلا أي تهنئة من والدتها السيدة منى السابر، حيث لم تقم الأم بنشر أي شيءٍ بهذا الخصوص، ولم تعبّر عن فرحتها بنجاح ابنتها وتخرجها.

فيما كان حضور جدة حلا وعمتها حاضرا بشكلٍ كبير، حيث إن الهدية كانت منهما، إذ علقت حلا بالقول: "احلى هدية من تيتا وعمتي، سيارة حلوه مبروكة عليّ الله يخليكم لي وهذي بمناسبة عيد ميلادي وهدية نجاحي وتخرجي والحمدلله على النِعم احبكم".

مما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يعزون أمر غياب السابر عن مناسبات ابنتها، إلى أن العلاقة بين حلا ووالدتها في أسوأ حال خصوصا بعد انتقالها للعيش مع جدتها، نتيجة المشاكل الكثيرة التي وقعت في الفترة الأخيرة والتي تسببت بانتقال حلا من العيش لدى والدتها إلى العيش عند جدتها، وقيام الأخيرة بتوجيه العديد من الاتهامات للسيدة منى السابر، منها سرقة ابنتها واهتمامها بالشهرة وعدم الاعتناء بأطفالها.

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وكانت حلا تعرضت للانتقاد من قبل بعض المتابعين بعد قيام الترك بنشرها للصور والحديث عن الهدايا والمناسبات، في ظل الظروف التي يعيشها العالم بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

يُشار إلى أن حلا الترك هي ابنة المنتج البحريني محمد الترك زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة، وبدأت شهرة حلا بعد مشاركتها في برنامج المواهب "أراب غوت تالنت"، وبالرغم من النجاح الفني الكبير الذي حققته الترك، إلا أن المشاكل العائلية التي تعيشها جعلتها حديث المواقع الإخبارية والسوشال ميديا بشكل مستمر.

وفي البداية عاشت حلا عند والدها وزوجته دنيا بطمة، وكانت علاقتهما جيدة حتى أنهما تواجدا في العديد من المقابلات التلفزيونية معا، لكن بعد فترة طويلة انتقلت حلا للعيش عند والدتها منى السابر، لتبدأ الحرب الكلامية بينها وبين بطمة، وتخرج الأخيرة بالكثير من التعليقات التي حملت تلميحات سلبية ضد الترك، وفي النهاية عادت حلا وأشقاؤها للعيش لدى جدتهم والدة ابيهم ليبدأ فصل جديد من المشاكل