نادين لبكي: علينا الرجوع إلى الزراعة.. واستغلوا أي قطعة أرض

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتشرت مؤخرًا حملة "زريعة قلبي"، والتي تدعو إلى الزراعة المستدامة وتعتبر بمثابة حملةٍ وطنيةٍ تجمع عددا من المبادرات لمساعدة المواطنين الراغبين في الزراعة في منازلهم، أراضيهم أو أي مكانٍ يمكنهم الاستفادة منه.

وقد اعتمدت هذه المبادرة على أغنية مصورة كأداةٍ لتعزيز وتشجيع فكرة الزراعة عند المواطنين في ظل الظروف السيئة التي يشهدها لبنان، والرجوع إلى الأرض والعمل بهدف تأمين الاكتفاء الذاتي، علّهم يؤمنون جزءا من احتياجاتهم اليومية، فيساعد على تخطي الوقت العصيب والاستفادة من كل رقعة أرض، وتحويلها إلى مصدر تغذية.

وجاءت الفكرة من حملة توعيةٍ اعتمدت على أغنية استخدمت خلالها المخرجة نادين لبكي موسيقى أغنية أحد أفلامها التي نالت إعجاب الجمهور وهي من إمضاء خالد مزنر وحولت كلماتها مع مزنر والمخرج والممثل جورج خباز، إلى كلماتٍ مشجعةٍ للمواطنين كي يعودوا إلى الأرض وأن يستفاد من كل بقعة لو كستها النفايات إلى بقعة بركَة، فيما تمت عملية التوليف بالتعاون مع المخرج إيلي فهد.

وفي هذا الصدد أكدت المخرجة نادين لبكي لـ "فوشيا"، أنه "منذ بداية الأزمة الاقتصادية في لبنان والتدهور المعيشي الذي نشهده يوميا كان هناك بحث دائم حول كيفية تأمين الاكتفاء الذاتي للمواطن لذلك كان لا بدَّ من الرجوع إلى الزراعة وبدء العمل حول كيفية تعزيز هذه الفكرة خاصة في ظل غياب الدولة التي يتوجب عليها تأمين أدنى متطلبات المواطن اللبناني".

وأضافت نادين: "وكان لا بدَّ أيضا من البحث عن أفضل السبل عن طريقة العيش المستدامة، وكيف يمكن تحويل أي قطعة أرض حتى لو كانت بورا إلى اقترض قطعة صالحة للزراعة أو حتى استغلال أي مكان إن كان على الشرفة أو سطوح المنزل للزراعة".

وتابعت نادين لبكي: "هذا ما جعلنا نحول أغنية حشيشة قلبي الى زريعة قلبي وقد استغرق الأمر زهاء الشهر لكي نجمع هذا الكم من الفنانين وبعض الأشخاص الذين يلجأون إلى الزراعة علنا نستطيع أن نقدم بعض الأفكار لمساعدة الناس على الزراعة".

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يذكر أنه ولتصبح هذه الفكرة قيد التنفيذ كان لا بدَّ من المخرجة التوجه إلى أهل الاختصاص الذين لديهم خبرة طويلة في هذا المجال، فتم الاتحاد ما بين أكبر عدد ممكن من المبادرات والجمعيات التي تُعنى بالعمل الزراعي المستدام، لجعل هذه الحملة قدر المستطاع مشروعا متكاملا يبسط نشاطاته على معظم المناطق اللبنانية.