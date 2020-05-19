حليمة بولند تساند محمد رمضان ضد مي العيدان.. ما علاقة صدام حسين؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تدخلت الفنانة الكويتية حليمة بولند على خط الأزمة الدائرة بين الفنان المصري محمد رمضان ومواطنتها الإعلامية مي العيدان التي هاجمته بسبب فيديو قديم يعبر فيه عن حبه للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

البداية كانت مع العيدان حين نشرت ‏فيديو قديما لمحمد رمضان يعبر فيه عن تقديره وحبه لصدام حسين، وهو ما أغضبها فكتبت تهاجم رمضان: "والله حبتك القراده لأنك عديم أخلاق نسيت إن صدام بـ سنة ٩٠ رجع صدام المصريين بتوابيت وشتم حسني مبارك رئيس بلدك وقال عنه مثل الحصاله تحط الفلوس في فمه يتكلم.. نسيت صدام".

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تطور حين لاقى رمضان حملة هجوم شرسة عليه من قبل بعض الكويتيين على مواقع التواصل الاجتماعي لمدحه صدام، فهنا قرر حذف صداقة العيدان من على صفحته بإنستغرام كردّ فعل غاضب لما فعلته به وتسببت في إغضاب الجماهير منه، كما قام بإلغاء متابعتها لأنها سخرت من والده عندما وصفته بالمخيف.

وعلقت مي العيدان على تصرف الفنان محمد رمضان، وقالت عبر "إنستغرام": "والله يا جماعة البرنس النمبر مليون.. محمد رمضان سوالي بلوك على إنستغرامه ياويح قلبي الصراحة راح أموت وانتحر وأطير النومه من عيني".

وأضافت الإعلامية: "اشلون محمد رمضان يسويلي بلوك دامك موقد كلامك يا ورع عن صدام ليش قلته... صدق من قال عیال".

وبعد ضجة واسعة قررت بولند التدخل للدفاع عن رمضان، فقامت بنشر مقطع فيديو عبر "سناب شات" تعرض فيه محادثة مكتوبة جرت بينها وبين رمضان عبر "واتس اب" وتوضح موقف الأخير من صدام حسين.

وقالت بولند في تعليقها على الفيديو: "الظلم ظلمات يوم القيامة.. زي ما أنتم شايفين انتشر فيديو عن صدام حسين" في إشارة لتعرض النجم المصري للظلم.

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وفي الفيديو قال رمضان في تعقيبه لحليمة بولند: "ده قديم أوي وأنتي عارفة حبي للكويت والكويتيين".

وأضاف رمضان: "أنا قلت كده علشان صدام حسين شخصية ثرية دراميًا وممكن أجسدها وده مش معناه بتفق مع سياسته، هل لو أنا جسدت شخصية هتلر هل ده يعني إني مع النازية؟".

ودافعت بولند عن رمضان، قائلة: "هو فعلاً مش عارف إيه إلي اتعمل في الكويت والكويتيين من صدام.. وعلى فكرة ناس كتير أوي في مصر متعرفش.. ومحمد رمضان هيفضل نمبر وان في مصر والخليج".

وكانت مي العيدان، قد نشرت قبل أيام صورةً لمحمد رمضان وهو يقبل يد والده، متنمرة على شكل الأخير وواصفة إياه بالمخيف، وهو الأمر الذي عرضها لهجومٍ كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت الإعلامية الكويتية على صورة رمضان ووالده: "لأول مرة صورة محمد رمضان مع ابوه..واي ابوه يخرع"، ثم تراجعت وقامت بحذفها، وهو ما أشعل خلاف مكتوم بين الطرفين في الساعات الماضية تطور بعد واقعة فيديو صدام حسين وخرج للعلن.