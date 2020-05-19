3 مسلسلات وقميص واحد.. ارتداه كريم فهمي وأحمد مجدي وأحمد داوود

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عامل مشترك جمع هذا العام بين 3 مسلسلات في مصادفةٍ غريبة رآها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ولم تغب عن سخريتهم، وهي ظهور 3 فنانين في تلك المسلسلات بالقميص نفسه.

وفي الصور المتداولة، فقد ظهر كل من الفنان أحمد مجدي في مسلسل "فرصة ثانية"، والفنان أحمد داوود في أحد مشاهد مسلسل "لعبة النسيان"، والفنان كريم فهمي ضمن أحداث مسلسل "ونحب تاني ليه"، وهم يرتدون القميص ذاته، ليعبر جميع من رأى الصور على تلك المصادفة بكثيرٍ من النكات، إذ قال أحدهم: "واضح انهم نزلوا يشتروا نفس القميص سوا".

فيما حملت التعليقات الأخرى سخرية أكبر؛ إذ قال أحدهم: "أكيد القمصان دي من عند أبو نسمة"، وكتبت أخرى ساخرة أن القميص على ما يبدو كان عليه عرضاً عند الشراء ولذلك انتشر بين النجوم الثلاثة، لتغرد أخرى بالقول: "سالفينه من بعض"، و"مأجرينه من نفس المكوجي".

ولأن البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي دائما ما تكون له نظرةٌ فاحصة في الأمور، فقد ذهب أحدهم للتعليق بالقول ساخرًا: "لون الزراير مختلفة في قميصين منهم"، وتحديداً قميص أحمد داوود وقميص أحمد مجدي، إذ ظهر لون الأزرار في كل قميص مختلفا عن الآخر.

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يُذكر أن المسلسلات الثلاثة تحقق نجاحا جيدا ضمن السباق الدرامي، على الرغم من أن مسلسل "فرصة ثانية" والذي تلعب بطولته الفنانة ياسمين صبري يتعرض للكثير من النقد بسبب أداء النجمة الذي وصفه الكثيرون بالضعيف وعديم الموهبة.

ومسلسل "لعبة النسيان"، هو سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق، وبطولة دينا الشربيني وإنجي المقدم ومحمود قابيل وأسماء أبو اليزيد وعلي قاسم ورجاء الجداوي وأحمد صفوت.

أما مسلسل "ونحب تاني ليه"، من بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، شريف منير وسوسن بدر وتارا عماد وأحمد سعيد عبد الغني، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، ويجسد فيه كريم فهمي شخصية "مراد السويفي" الشاب الغني الرومانسي والذي غالبا ما نالت هذه الشخصية الكثير من الإعجابات من قبل الفتيات معبراتٍ عن رغبتهن بأنّ يحظينّ بشخصٍ يحبهن كـ "مراد".