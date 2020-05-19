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هاري ستايل بكليبه الجديد Watermelon Sugar "ينحت" التون جون.. فيديو وصور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلق النجم العالمي هاري ستايل فيديو كليب جديد نابض بالحياة لأحدث أغنية له  و هي " Watermelon Sugar " ، وتعتبر  واحدة من أغنيات ألبومه الجديد "Fine Line " ، فقد قدم المغني الشهير الكليب بـ STYLE فترة الستينيات ، فقد ظهر هاري وهو يجلس علي طاولة على إحدي الشواطئ ويرتدي ملابس تبرز ملامح هذه الفترة و كان يأكل الفاكهة بينما تحيط به النساء .

 

و قد لفت هاري ستايل بظهوره قريب الشبة في هذا الكليب لأيقونة الموسيقي و الغناء السير التون جون و ربما يرجع ذلك كون هاري اختار ارتداء نظارات بنفس STYLE نظارات التون جون و التي ظهر بها عدة مرات .

 

و كان هاري ستايل اطلق كليب " Watermelon Sugar " علي قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير " يوتيوب ؟" لتحقق أكثر من 6.6 مليون مشاهدة خلال 10 ساعات فقط .

 

 

كلمات الاغنية :

 

Tastes like strawberries

 

On a summer evening

 

And it sounds just like a song

 

I want more berries

 

And that summer feeling

 

It’s so wonderful and warm

 

Breathe me in

 

Breathe me out

 

I don’t know if I could ever go without

 

I’m just thinking out loud

 

I don’t know if I could ever go without

 

 

 

Watermelon sugar high

 

Watermelon sugar high

 

Watermelon sugar high

 

Watermelon sugar high

 

Watermelon sugar

 

 

 

Strawberries

 

On a summer evening

 

Baby, you’re the end of June

 

I want your belly

 

And that summer feeling

 

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Getting washed away in you

 

Breathe me in

 

Breathe me out

 

I don’t know if I could ever go without

 

 

 

Watermelon sugar high

 

 

 

I just wanna taste it

 

I just wanna taste it

 

Watermelon sugar high

 

 

 

Tastes like strawberries

 

On a summer evening

 

And it sounds just like a song

 

I want your belly

 

And that summer feeling

 

I don’t know if I could ever go without

 

 

 

Watermelon sugar high

 

 

 

I just wanna taste it

 

I just wanna taste it

 

Watermelon sugar high

 

I just wanna taste it

 

I just wanna taste it

 

Watermelon sugar   

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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