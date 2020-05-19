- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن هاري ستايل بكليبه الجديد Watermelon Sugar "ينحت" التون جون.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلق النجم العالمي هاري ستايل فيديو كليب جديد نابض بالحياة لأحدث أغنية له و هي " Watermelon Sugar " ، وتعتبر واحدة من أغنيات ألبومه الجديد "Fine Line " ، فقد قدم المغني الشهير الكليب بـ STYLE فترة الستينيات ، فقد ظهر هاري وهو يجلس علي طاولة على إحدي الشواطئ ويرتدي ملابس تبرز ملامح هذه الفترة و كان يأكل الفاكهة بينما تحيط به النساء .
و قد لفت هاري ستايل بظهوره قريب الشبة في هذا الكليب لأيقونة الموسيقي و الغناء السير التون جون و ربما يرجع ذلك كون هاري اختار ارتداء نظارات بنفس STYLE نظارات التون جون و التي ظهر بها عدة مرات .
و كان هاري ستايل اطلق كليب " Watermelon Sugar " علي قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير " يوتيوب ؟" لتحقق أكثر من 6.6 مليون مشاهدة خلال 10 ساعات فقط .
كلمات الاغنية :
Tastes like strawberries
On a summer evening
And it sounds just like a song
I want more berries
And that summer feeling
It’s so wonderful and warm
Breathe me in
Breathe me out
I don’t know if I could ever go without
I’m just thinking out loud
I don’t know if I could ever go without
Watermelon sugar high
Watermelon sugar high
Watermelon sugar high
Watermelon sugar high
Watermelon sugar
Strawberries
On a summer evening
Baby, you’re the end of June
I want your belly
And that summer feeling
Getting washed away in you
Breathe me in
Breathe me out
I don’t know if I could ever go without
Watermelon sugar high
I just wanna taste it
I just wanna taste it
Watermelon sugar high
Tastes like strawberries
On a summer evening
And it sounds just like a song
I want your belly
And that summer feeling
I don’t know if I could ever go without
Watermelon sugar high
I just wanna taste it
I just wanna taste it
Watermelon sugar high
I just wanna taste it
I just wanna taste it
Watermelon sugar
كانت هذه تفاصيل خبر هاري ستايل بكليبه الجديد Watermelon Sugar "ينحت" التون جون.. فيديو وصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.