شكرا لقرائتكم خبر عن هاري ستايل بكليبه الجديد Watermelon Sugar "ينحت" التون جون.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلق النجم العالمي هاري ستايل فيديو كليب جديد نابض بالحياة لأحدث أغنية له و هي " Watermelon Sugar " ، وتعتبر واحدة من أغنيات ألبومه الجديد "Fine Line " ، فقد قدم المغني الشهير الكليب بـ STYLE فترة الستينيات ، فقد ظهر هاري وهو يجلس علي طاولة على إحدي الشواطئ ويرتدي ملابس تبرز ملامح هذه الفترة و كان يأكل الفاكهة بينما تحيط به النساء .

و قد لفت هاري ستايل بظهوره قريب الشبة في هذا الكليب لأيقونة الموسيقي و الغناء السير التون جون و ربما يرجع ذلك كون هاري اختار ارتداء نظارات بنفس STYLE نظارات التون جون و التي ظهر بها عدة مرات .

و كان هاري ستايل اطلق كليب " Watermelon Sugar " علي قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير " يوتيوب ؟" لتحقق أكثر من 6.6 مليون مشاهدة خلال 10 ساعات فقط .

كلمات الاغنية :

Tastes like strawberries

On a summer evening

And it sounds just like a song

I want more berries

And that summer feeling

It’s so wonderful and warm

Breathe me in

Breathe me out

I don’t know if I could ever go without

I’m just thinking out loud

I don’t know if I could ever go without

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar

Strawberries

On a summer evening

Baby, you’re the end of June

I want your belly

And that summer feeling

Advertisements

Getting washed away in you

Breathe me in

Breathe me out

I don’t know if I could ever go without

Watermelon sugar high

I just wanna taste it

I just wanna taste it

Watermelon sugar high

Tastes like strawberries

On a summer evening

And it sounds just like a song

I want your belly

And that summer feeling

I don’t know if I could ever go without

Watermelon sugar high

I just wanna taste it

I just wanna taste it

Watermelon sugar high

I just wanna taste it

I just wanna taste it

Watermelon sugar