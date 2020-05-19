شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل بى جوردان يستعد لفيلم جديد عن شخصية البطريرك "متوشالح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المخرج داني بويل عن قيامه بـ إخراج فيلم النجم مايكل بى جوردان الجديد الذى سيطرح تحت اسم، Methuselah، الفيلم المبنى استنادًا إلى قصة البطريرك متوشالح، حيث قيل أنه توفي عن عمر يناهز 969 عاماً، وأنه عاش أطول من جميع الشخصيات المذكورة في الكتب المقدسة، كان متوشالح ابن أخنوخ، وجد سيدنا نوح، الذى توفى قبل 7 أيام من الطوفان، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، وكان قد لعب الشخصية من قبل الممثل العالمى أنثونى هوبكينز فى فيلم Noah الذى طرح فى 2014.

على أن يكون العمل الجديد من إنتاج شركة Warner Bros، كما سيقوم المؤلف سايمون بوفوي، الذي فاز بجائزة أوسكار لأفضل سيناريو مقتبس عن فيلم Slumdog Millionaire من إخراج بويل، وتم ترشيحه من قبل المخرج لـ كتابة النص.

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كما يشارك بطل العمل جوردان فى إنتاج الفيلم الجديد من خلال شركته، Outlet Society، بالأشتراك مع شركة Warner Bros، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

كما أعلنت شركة Paramount عن تأجيل طرح فيلم الممثل العالم مايكل يى جوردن الجديد Without Remorse، من 18 سبتمبر المقبل إلى 2 أكتوبر من نفس العام، العمل الجديد من إخراج ستيفانو سوليما وتأليف تايلور شيريدان، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety"، فيلم Without Remorse هي قصة أصل جون كلارك، الذي يلعبه جوردان، ضابط العمليات البحرية الذي تحول إلى وكالة المخابرات المركزية والذي يعمل على الانتقام بعد مقتل صديقته على يد أحد تجار المخدرات في بالتيمور.

بالإضافة إلى ذلك كشف لاعب فريق ليكرز، ليبرون جيمس، بطل الجزء الثانى من فيلم Space Jam 2، عن الاسم الذى سيطرح به العمل، وهو Space Jam: A New Legacy، العمل الذى سيطرح فى 21 يوليو من عام 2021، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety "، وأكدت شركة Warner Bros على طرح العمل الصيف المقبل من عام 2021، بالرغم مما يواجهه العالم هذه الأيام بسبب فيروس كورونا، الذى أدى إلى إيقاف تصوير كل الأعمال التى يتم تصويرها حول العالم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "movieweb".