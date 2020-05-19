شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تستبدل شعرها الأشقر بلون آخر.. شوف شكلها إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبدلت الفنانة الشابة هنا الزاهد لون شعرها الأشقر التي أعتاد عليها الجمهور به منذ سنوات، إلى اللون البني، ونشرت عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليه :" ما رأيكم بني أم أشقر"، مما تسبب حيرة الجمهور هل قامت فعلا بتغيير لون شعرها أم هي مجرد باروكة، و هل السبب دور جديد تقوم به يتطلب تغيير لون شعرها.



هنا الزاهد

ورد عدد من الفنانين عليها، حيث قالت الفنانة علا رشدي :"بني تحفة"، فيما كتبت أسماء شريف منير: "محدد وشك وعينك بجد رهيب مشاء الله ربنا يحفظك"، وكتبت الإعلامية رضوي الشربيني :"حبيته".

وكانت كشفت الفنانة هنا الزاهد عن ترشيحها ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2020، والتي تعلن عنها في قائمة TC Candler الشهيرة، حيث نشرت صورة ترشيحها عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام".

وضمت قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2020، 3 نجمات من العالم العربى، إلى جانب هنا الزاهد، وهن النجمتان اللبنانيتان نانسي عجرم وهيفاء وهبي، والفنانة المصرية ياسمين صبرى، حيث نشر حساب الجائزة، عبر موقع "انستجرام"، صورهن كمرشحات للفوز باللقب، كما دخل الفنان التونسى ظافر عابدين في قائمة الرجال.

Advertisements

وشاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو جديد لها من إحدى مشاركتها في تطبيق تيك توك، واستخدامها أغنية "تحيا مصر" للمطرب أحمد جمال.

ونشرت هنا الزاهد مقطع الفيديو الذي جسدت فيه الأغنية، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، والذي سرعان ما حصد أكثر من 200 ألف مشاهدة خلال دقائق.

يشار إلى أن هنا الزاهد قدمت مؤخرا برنامج "هزر فزر"، الذى شهد مشاركة عدد كبير من النجوم، الذين ينقسمون إلى فريقين فى كل حلقة، ليتنافسوا خلال مجموعة من الألعاب مثل لعبة تمثيل الأشياء، والتى يقوم فيها أعضاء الفريق بتمثيل أشياء لعضو يجلس على الكنبة.وتخوض هنا الزاهد بـ"هزر فزر" تجربتها الأولى فى تقديم البرنامج التليفزيونية، مستغلة غيابها عن دراما رمضان المقبل.