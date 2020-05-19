شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد: عمرو سعد شجعنى على الغناء لـ"البرنس" ومفيش مشكلة بينه وبين رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب أحمد سعد، إن أغاني المسلسلات تختلف في طبيعتها عن الأغاني الفردية التي يؤديها المطرب، باعتبار أنها عمل جماعي، وفيها يندمج المطرب بشكل كبير مع مشكلة البطل، على خلاف الأغاني الفردية التي يؤديها.
وتحدث سعد في تصريحاته لـ ”الخليج 365” عن أغاني مسلسل «البرنس»، حيث قال إن هناك بعض الأغاني التي قام بأدائها قبل مشاهدة الحدث الدرامي، وهناك أغاني أخرى، قام بغنائها بعدما قام الممثلين بتصويرها، ويرجع الفضل في ذلك للمخرج محمد سامي، والذي كان معه لحظة بلحظة ويقوم بشرح الحالة الدرامية للعمل، وهو الشيء الذي أعجبه كثيرًا، وظهرت المشاهد بهذه الروعة.
وأوضح سعد أن شقيقه عمرو كان أول الداعمين له عندما عرض عليه غناء تترات المسلسل، موضحا أنه لا يوجد بين شقيقى عمرو سعد وبين محمد رمضان خلاف على الإطلاق، وخصوصا أنه متابع جيد للمسلسل ويشيد بأداء كل صناع العمل، وتابع:أننا كأخوة لا يتدخل كل منا في عمل الآخر، ونتعاون فيما ببننا بنحو ايجابي وداعم طوال الوقت".
وأشار سعد إلى أن رد فعل الجمهور على أغانى المسلسل متميزة للغاية –على حد تعبيره- وفاق كل التوقعات، مضيفا :"لا أستطيع التعبير عن مدى سعادتي بهذا الاستقبال وردود الأفعال، خاصة بعد غيابي أكثر من عامين عن الدراما الرمضانية، وأنا فى قمة سعادتي، وكنت مشتاق للجمهور، وجدت هذا الاشتياق لديهم أيضًا، وهذا يرجع إلى أننا نتعامل في المسلسل بروح الأسرة الواحدة".
مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.
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