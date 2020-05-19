شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد: عمرو سعد شجعنى على الغناء لـ"البرنس" ومفيش مشكلة بينه وبين رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب أحمد سعد، إن أغاني المسلسلات تختلف في طبيعتها عن الأغاني الفردية التي يؤديها المطرب، باعتبار أنها عمل جماعي، وفيها يندمج المطرب بشكل كبير مع مشكلة البطل، على خلاف الأغاني الفردية التي يؤديها.

وتحدث سعد في تصريحاته لـ ”الخليج 365” عن أغاني مسلسل «البرنس»، حيث قال إن هناك بعض الأغاني التي قام بأدائها قبل مشاهدة الحدث الدرامي، وهناك أغاني أخرى، قام بغنائها بعدما قام الممثلين بتصويرها، ويرجع الفضل في ذلك للمخرج محمد سامي، والذي كان معه لحظة بلحظة ويقوم بشرح الحالة الدرامية للعمل، وهو الشيء الذي أعجبه كثيرًا، وظهرت المشاهد بهذه الروعة.

وأوضح سعد أن شقيقه عمرو كان أول الداعمين له عندما عرض عليه غناء تترات المسلسل، موضحا أنه لا يوجد بين شقيقى عمرو سعد وبين محمد رمضان خلاف على الإطلاق، وخصوصا أنه متابع جيد للمسلسل ويشيد بأداء كل صناع العمل، وتابع:أننا كأخوة لا يتدخل كل منا في عمل الآخر، ونتعاون فيما ببننا بنحو ايجابي وداعم طوال الوقت".

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وأشار سعد إلى أن رد فعل الجمهور على أغانى المسلسل متميزة للغاية –على حد تعبيره- وفاق كل التوقعات، مضيفا :"لا أستطيع التعبير عن مدى سعادتي بهذا الاستقبال وردود الأفعال، خاصة بعد غيابي أكثر من عامين عن الدراما الرمضانية، وأنا فى قمة سعادتي، وكنت مشتاق للجمهور، وجدت هذا الاشتياق لديهم أيضًا، وهذا يرجع إلى أننا نتعامل في المسلسل بروح الأسرة الواحدة".

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.