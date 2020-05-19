شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبي وكندة علوش وصبا مبارك ينعين الشيخ صالح كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل نجوم الفن والاعلام نعى رجل الأعمال السعودي الراحل الشيخ صالح كامل، الذى وافته المنية عن عمر 79 عاما، كأحد أبرز وأهم الداعمين للفن والإعلام في الوطن العربي، حيث نعت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي رحيله بصورته على حسابها بموقع "تويتر"، وعلقت قائلة: " صالح كامل رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. عزائي لذويه وجميع محبيه. إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون".



نعى هيفاء وهبى

كما وجهت الفنانة كندة علوش واجب العزاء لأسرته عبر حسابها بـ"تويتر"، قائلة: "البقاء لله في الشيخ صالح كامل رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. عزائي لأسرة الفقيد وأحبائه وللصديقة العزيزة هديل صالح كامل".



كندة علوش تنعى الراحل

ونعت الفنانة اللبنانية صبا مبارك الراحل قائلة: "البقاء لله في وفاة الشيخ صالح كامل ، خالص التعازي لصديقتي و اختي هديل و لعائلة الفقيد.. الله يرحمه و يصبركم".

Advertisements



صبا مبارك تعنى صالح كامل

وظل الراحل الشيخ صالح كامل من أشد الداعمين لمصر ، ولا سيما فى المواقف الصعبة التى كانت كثر بحاجة لمساهمة رجال الاعمال لدعم الاقتصاد، وجاء الراحل للمشاركة في اهم مؤتمرات مصر فى مارس 2015 فى مدينة شرم الشيخ على راس وفد يضم 100 رجل أعمال ومستثمر لدعم الاقتصاد المصرى، حيث قال وقتها الشيخ صالح كامل، إنه جاء إلى المؤتمر الاقتصادي على رأس وفد مكون من 100 من رجال أعمال سعوديين لبحث الفرص الاستثمارية التي تخدم الاقتصاد المصري وتحقق معدلات تنمية عالية في مجال خدمة المواطن المصري والعربي.

ومن أشهر ما قاله الراحل عن مصر مقولته: "إذا أصيبت مصر ببرد سيعطس المسلم فى السعودية وباكستان"، وهى المقولة التى أثارت العديد من ردود الأفعال الإيجابية حول حب رجال الأعمال العرب لمصر، وعلى رأسهم الراحل الذى كانت له الكثير من التصريحات حول حبه لمصر وتفضيل الاستثمار بها .

ومن آخر تصريحات الراحل قوله إن مصر تتمتع بعدد من الميّزات سواء على المستوى الاقتصادي والتجاري أو على المستوى الاستثماري، مشيداً بالنقلة النوعيّة التي حققتها مصر من خلال الإصلاحات والإجراءات التي أقرتها الحكومة المصرية وكذا المشروعات القومية الكبرى التي تبنتها والتي كان أهمها محور قناة السويس، واستصلاح المليون ونصف فدان، والعاصمة الإدارية الجديدة، الأمر الذي يؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح وأنها بدأت تستعيد دورها الأساسي في المنطقة والذى سيتنامى مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقى.