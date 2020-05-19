خاص- كنزة مرسلي تفوز عن جدارة

سرقت النجمة الجزائرية كنزة مرسلي الأنظار باطلالة مستوحاة من الأجواء الرمضانية، حيث اختارت أن ترتدي زياً من التراث الجزائري على طريقة “القشابية ستايل”.

موقع “الخليج 365” استفتى القراء حول اطلالة كنزة بسؤال “هل اعجبكتكم اطلالة كنزة مرسلي المستوحاة من الاجواء الرمضانية؟”

أتت النتيجة 71% جداً و29% قليلاً وذلك بعدما صوت أكثر من خمسة آلاف متابع خلال 24 ساعة عبر ستوري “الخليج 365” على انستغرام.

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من جهة أخرى، فازت كنزة مرسلي بجائزة Golden Panther Awards عن أفضل فنانة في الشرق الاوسط.

أتى الفوز ليتوج رحلة نجاح مهمة جمعت شركة الانتاج الرائدة في الاعمال المصورة “لايف ستايلز ستوديوز” وكنزة مرسلي بسلسلة من الأعمال الفنية حققت نجاحات كبيرة على مدار سنوات، بدأت في عام 2018 بـ “ملكة سبأ”، ثم “قتّال” في عام 2019، ثم “La Casa Del Amor” في عام 2019 أيضاً، وآخرها “كانت باينة” في عام 2020 الأغنية التي اقتربت من ثمانية ملايين مشاهدة في أسابيع قليلة. والكليب من اخراج عادل سرحان.

أيضاً التعاون مستمر بين الشركة وكنزة بعمل فني خامس سيجمعهما وذلك بعدما قدّم صاحب الشركة رجل الأعمال السعودي فهد الزاهد، أغنية خامسة للفنانة كنزة مرسلي، التي قربت اللهجة الجزائرية الى العالم العربي وأصبحت من اللهجات المفهومة للجميع بحسب الشركة.