مفاجأة الفنان ماهر لجمهوره على نار حامية

في الساعات الماضية، تواجد الفنان اللبناني ماهر في الاستديو حيث كان يضع اللمسات النهائية على أغنيته الجديدة.

ووعد ماهر المتابعين بطرح الأغنية في وقت قريب وذلك ضمن خطة تسويقية ضخمة.

وكان ماهر قد حلّ ضيفاً عبر حساب انغامي على انستغرام حيث أحيا حفلاً مباشراً ضمن “سهرة من البيت مع أنغامي”، لتشجيع الناس على الالتزام بالحجر المنزلي للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجد. وقد احتلت السهرة المرتبة الاولى على Live Anghami واستقطبت أكثر من 19 الف متابع، في رقم مميز يدل على ان الجمهور مشتاق لحفلات ماهر الحماسية والاسبوعية التي كان يحييها في ملهى “تايغا” الليلي.

نذكر ان آخر أعمال ماهر فيديو كليب أغنية “إنت هيِّ”، انتاج تايغا. والكليب من توقيع المخرجة هيفا الفقيه التي قدمت ماهر بصورة عصرية ومختلفة.