خاص- هازال كايا أجمل وجه في تركيا، فمن أحتل المركز الثاني؟

بيرلا جعجع: فازت الممثلة التركية هازال كايا بلقب أجمل وجه في تركيا، متغلبة على مواطنتها الممثلة نسليهان اتاغول التي حصدت المركز الثاني.

نذكر أن هازال كايا كانت قد نشرت أول صورة لابنها عبر حسابها على انستغرام، وأكدت في منشورها عن التشابه الشديد في شكل ابنها “فكرت علي” وشكلها في طفولتها، حيث علقت على الشبه من خلال خاصية الستوري بالقول: “عندما يقولون أن فكرت يشبه والده، أنظر هكذا.. توجد بين يدي دلائل أنه يشبهني ولكن دعوني لا أفعل شيئاً لأبقى هادئة”.