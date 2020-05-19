هذا قرار صابرين بعد ظهورها بشعر مستعار

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May 19, 2020
أكدت الممثلة المصرية صابرين أنها استعانة بشعر مستعار في مسلسل “ليالينا 80” حتى لا يتهمها أحد بخلع الحجاب من أجل العمل، مشددة في الوقت نفسه الى أنها ستعود للتمثيل بشعرها في فيلم جديد مع الفنان محمد هنيدي.
وأضافت صابرين، في لقاء تلفزيوني، أن دورها في مسلسل “ليالينا 80” صعب. وقالت “أنا زي أمي شخصية قوية.. وحاولت الغي صفاتي علشان الشخصية.. وبضحي بنفسي علشان أقوم بدور الأم”.
وكانت صابرين قد لجأت الى الباروكة في أعمالها السابقة منها “الفنار عام 2008″ و”شيخ العرب همام” و “وادي الملوك” ما عرضها لانتقادات بسبب الاستعانة بشعر مستعار، واتهامها بعدم احترام الحجاب.
وكانت صابرين قد فاجأت الجميع في نوفمبر 2019 بخلعها الحجاب للمرة الأولى بعد سنوات عديدة. وقامت بنشر صورتين على حسابها الشخصي عبر موقع انستغرام حيث ظهرت بشعر أشقر اللون.
وقالت صابرين حينها: “أنا لم أكن محجبة من البداية، وطول عمري بقول إنني لست محجبة ولكنني محتشمة، وظهوري مرة أخرى بشعري ليس بمفاجأة ولا حاجة.”
نذكر أن صابرين كانت قد اعتزلت الفن وارتدت الحجاب عقب تقديم شخصية “أم كلثوم” في المسلسل الذي يتحدث عن حياة كوكب الشرق، وعادت عن قرارها باعتزال الفن لاحقًا، ولكنها رفضت التخلي عن غطاء الشعر، حيث اصرت على تصوير مشاهدها به أو باستخدام شعر مستعار.
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