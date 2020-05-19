رامز جلال يتآمر على ياسمين صبري واحمد ابو هشيمة

في الأيام الماضية، شاركت الفنانة ياسمين صبري في حلقة مع رامز جلال ضمن برنامجه “رامز مجنون رسمي”، حيث تصدرت حينها التريند عقب ردها على سؤال “ما الذي أعجبها بـ أحمد أبو هشيمة “جدعنته أو وسامته”؟ قالت ياسمين “بضحكني”.

الموضوع عاد الى الواجهة من جديد بعدما كشفت ياسمين خلال مقابلة لها انه تم اجتزاء حديثها وعرض فقط كلمة “بضحكني”. وعبّرت عن استيائها من هذا التصرف. وأشارت أنها شاهدت الحلقة مثلها مثل الجمهور وتفاجأت بالسؤال الذي طُرح عليها وهو “ما الذي أعجبها بـ أحمد أبو هشيمة “جدعنته أو وسامته”؟ لترد على رامز قائلة “أنها تحب كل حاجة فيه فهو ناجح وواثق من نفسه وطموح وشخصيته قوية ومن وجهة نظرها هو “سيد الرجال” والكثير من الأشياء المشتركة تجمعهما، بالاضافة الى انه “وبضحكها” ولكنها تفاجأت بالحلقة بحذف كل كلامها ونشر الجزء الاخير من الجملة بكاملها وقالت “حتى “الواو انشالت”.

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وتابعت ياسمين صبري معبّرة عن انزعاجها الشديد من هذا التصرف ولم تكن تتوقع هذا الامر من رامز لأنها تحب وتتابع برنامجه منذ سنوات.

وكانت “صبري” قد نشرت عبر حسابها على انستغرام، بعد دقائق من انتهاء حلقة رامز جلال، صورة لها تجمعها مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة من عقد قرانهما، وعلقت على الصورة قائلة: “سيد الرجال”، مع علامة قلب.

نذكر ان ياسمين صبري تشارك في السباق الرمضاني بمسلسل “فرصة تانية” معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي وغيرهم.