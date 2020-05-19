ميغان فوكس تنفصل عن زوجها بعد عشر سنوات من الزواج

انفصلت الممثلة ميغان فوكس عن زوجها براين أوستن بعد عشر سنوات من الزواج.

وكانت تقارير عديدة قد تحدثت في الأسابيع الماضية عن انفصالهما، إلا ان “اوستن” اكد خبر الانفصال رسمياً بنفسه قبل ساعات فقط وأشار الى أن علاقتهما ستبقى عائلية.

كما أن الكاميرات رصدت ميغان فوكس منذ غدة أيام وهي برفقة مغني اراب Machine Gun Kelly.

نذكر أن للعائلة ثلاثة أطفال، وكانت “فوكس” قد قدّمت في السابق أوراق الطلاق في عام 2015 بعد خمس سنوات من الزواج، ثم أعلن الطرفان أنهما ينتظران طفلاً ثالثاً، ثم إتفقا على إنقاذ زواجهما.