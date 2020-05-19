بالصور- استديو مروان خوري… أناقة وبساطة

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May 19, 2020
نشر الفنان الشامل مروان خوري مجموعة صور من داخل مكتبه عبر حسابه على انستغرام.
وأحب “خوري” ان يأخذ المتابعين بجولة في أروقة الأستديو الخاص به، حيث أظهرت الصور جماله وأناقته الواضحة وبساطته ويدعو للراحة.
وقد غاب مروان خوري عن تترات شهر رمضان بعدما كان حاضراً في السابق، وقد استفتى موقع “الخليج 365” القراء بسؤال “هل استفقدتم لتيترات مروان خوري هذا العام في رمضان؟”
أتت النتيجة 78% طبعاً و22% أبداً وذلك بعدما صوت أكثر من أربعة آلاف متابع خلال 24 ساعة عبر ستوري “الخليج 365” على انستغرام.
من جهة أخرى، يستعد “خوري” لإصدار أغنية جديدة قريبًا وذلك بعدما اطلق مؤخراً أغنية “هيدي مش غنية” كتحية الى الطاقم الطبي والقوى الامنية والمسعفين الذين يعملون للحد من انتشار فيروز كورونا
وتقول كلمات الأغنية الجديدة ”لما الحياة تقسى عليك وتحبسك جوات غرفة/ تشعر بلحظة تعبت واستسلمت مش قادر تكفي/ وتفهم ساعتها كيف انو الفرح والضحك والألفة/ الهن ثمن ما كانوا بالصدفة/ كمل حياتك كملا/ ما عاد تطلع ورا/ في إشيا بيكتبها الوجع بين السطور بتنقرا“.
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