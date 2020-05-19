الموت يغيب رجال الأعمال السعودي صالح كامل

توفي رجل الأعمال السعودي صالح كامل، أحد أبرز المستثمرين بالقطاع المصرفي والمجال الإعلامي عربيًا، مساء الاثنين عن عمر يناهز 79 عاما.

وكان الراحل يرأس مجموعة دلة البركة التي تندرج تحتها عدة شركات وهو مؤسس مجموعة راديو وتلفزيون العرب ART الإعلامية كما شغل العديد من المناصب منها رئيس مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الفكر العربي.

وفي وقت متأخر من الليل كتبت مجموعة دلة البركة في تغريدة على حسابها عبر موقع تويتر ”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعي مجموعة دلة البركة سعادة الوالد المؤسس الشيخ صالح كامل الذي وافاه الأجل المحتوم في ليلة مباركة من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل”.

نذكر ان “كامل” كان متزوجًا من الفنانة المصرية صفاء أبو السعود.