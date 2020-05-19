باسل خياط يقلد ضحكة "الجوكر" والجمهور يستذكر "30 يوم" (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حلّ الفنان السوري باسل خياط ضيفًا على برنامج "اغلب السقا" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية اللبنانية رزان مغربي، وتقوم فكرته على خوض الضيف تحديا مع الفنان أحمد السقا في عدد من المنافسات الذهنية والرياضية.

واستطاع خياط لفت الأنظار إليه في حلقة الأمس ليتصدر حديث السوشال ميديا لعدة أسباب، كان منها حضوره الخفيف والمحبب على الجمهور، كما قلد خياط ضحكة "الجوكر" الشهيرة، والتي جعلته حديث الجمهور بشكل كبير، وفي التفاصيل طلبت مغربي من الفنان السوري تقليد ضحكة الفنان العالمي خواكين فينيكس في فيلم "الجوكر" الذي حقق نجاحا عالميا كبيرا.

وتفاعل الجمهور مع الضحكة التي قدمها خياط لا سيّما أن البعض يطلق عليه لقب "جوكر الدراما العربية"، فيما علق آخرون أن هذه الضحكة سبق وأن قدمها خياط في المسلسل المصري "30 يوم" الذي شارك في بطولته إلى جانب آسر ياسين وحقق العمل حين عرضه نجاحًا كبيرًا.

وفي السياق ذاته، علق عددٌ من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض النجوم، أن مشاركة باسل في برنامج "اغلب السقا" جعلته يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في حلقة واحدة، في حين أن عرض 15 حلقة من مسلسله "النحات" مرت دون أن يذكر أي حديث أو تعليق.

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واعتبر البعض أن ما حدث يؤكد أن خياط يملك كاريزما مميزة، وأنه فنان موهوب، لكن مسلسله "النحات" لم ينصفه بسبب الملل الكبير في أحداثه، والظروف التي رافقت تصويره وعرضه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

يُشار إلى أن الفنان السوري باسل خياط شارك في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "النحات" إلى جانب الفنانة أمل بوشوشة، إلا أنه تعرض للانتقاد بشكل كبير بسبب فشل العمل للتطويل المبالغ بأحداثه من أول حلقة، بالإضافة لحالة الغموض الكبيرة في أحداثه والتي أفقدت العمل الكثير من البريق.

وعبر الجمهور عن أسفهم وحزنهم بسبب أحداث المسلسل، لا سيّما أن خياط من النجوم الذين ينتظر الجمهور أعمالهم بفارغ الصبر في كل موسم رمضاني.

يُذكر أن خياط كان قد شارك في مسلسل "عهد الدم" الذي عرض على منصة "شاهد" قبل الموسم الرمضاني، إلى جانب الفنانة نادين تحسين بك.