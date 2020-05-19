جيمي كينج تطلب حكما بالطلاق وبعدم التعرض لها من قبل زوجها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد مرور 13 عامًا من الزواج، رفعت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية جيمي كينج دعوى طلاق، وطالبت المحكمة بإصدار حكم تقييدي بعدم الاقتراب والتعرض لها، ضد زوجها المخرج والمؤلف الأمريكي كايل نيومان.

ونشرت صحيفة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن الممثلة جيمي كينج 41 عامًا، تقدمت يوم الاثنين بدعوى طلاق من زوجها المخرج الأمريكي كايل نيومان 44 عامًا، وذلك بإحدى محاكم مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ونقلًا عن أوراق المحكمة فقد تم إصدار أمر تقييدي مؤقت بناء على رغبة جيمي حتى الجلسة التي ستعقد في تاريخ الـ 8 من شهر يوينو المقبل.

ورفضت المحكمة طلب جيمي بتقييد حضانة أو زيارات طفلها، ويأتي طلب الطلاق بعد أقل من أسبوع من انتشار شائعات الانفصال بين جيمي وكايل حيث كانا يقضيان فترة الحجر الصحي منفصلين في ظل تفشي جائحة كوورنا وكان كايل يقيم في منزل عائلته.

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وتعرفت جيمي على كايل في عام 2005 وذلك أثناء تصوير فيلم Fanboys وبعد مرور ثلاثة أشهر فقط على بدء المواعدة انتقلا للعيش معا بمنزل واحد ثم تزوجا في شهر نوفمبر لعام 2007 في حفل زفاف بسيط بمدينة لوس أنجلوس ولديهما طفلان.

وكشفت جيمي في عام 2014 عن معاناتها مع متلازمة تكيسات المبايض وبطانة الرحم وأن الأطباء أخبروها حينها أنها معرضة للعقم بعد أن خاضت 5 تجارب للإجهاض وحمل خارج الرحم وبعدها نجحت في استقبال طفلها الأول في شهر أكتوبر عام 2013.

وعلى ما يبدو أن فترات العزل الصحي قد شهدت انفصال العديد من المشاهير فمنذ أيام قليلة أعلنت الممثلة الأمريكية السابقة ماري كيت أولين، انفصالها عن زوجها المصرفي الفرنسي أوليفيه ساركوزي، الأخ غير الشقيق للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، وذلك بعد مرور 5 سنوات من الزواج.

وطالبت المحكمة بإجراء الطلاق العاجل لأن زوجها يريد أن يخرجها من شقتهما بمدينة نيويورك الأمريكية بعد أن أنهى عقد الإيجار دون الرجوع إليها أو إخبارها، وأكدت أولسن أنها تريد الطلاق بشكل عاجل حتى لا يتسنى لزوجها حرمانها من ممتلكاتها أو طردها منها.