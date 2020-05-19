"البرنس" و "بـ 100 وش" يصلان البرلمان المصري.. والتهم صدمة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يواجه مسلسل "البرنس" الذي يقوم ببطولته الفنان المصري محمد رمضان، ومسلسل "بـ 100 وش" الذي تقوم ببطولته الفنانة المصرية نيللي كريم، ويعرضان في الماراثون الرمضاني الجاري، اتهامات بالترويج لـ"زنا المحارم" و"تعليم السرقة"، إذْ جاء الاتهام من خلال طلب إحاطة تم تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء المصري.

وتقدم بطلب الإحاطة النائب البرلماني نبيل بولس، خصّ فيه رئيس مجلس الوزراء المصري ووزيرة الثقافة ووزير الإعلام، بأنه يوجد أزمات بشأن عدد من الأعمال الدرامية التي تُعرض في شهر رمضان الجاري، مؤكدًا أنها تعمل على زيادة العنف والجرائم في المجتمع.

وأكد نبيل بولس أن مسلسل "البرنس" يحمل إشارات صريحة للترويج إلى زنا المحارم والإدمان وقتل الأشقاء وأبناء أخواتهم، مبينًا أن مسلسل "بـ100 وش" أيضًا يعلم السرقة والنصب.

وشددّ بولس، على أن هناك عددا من المسلسلات لا هدف لها ولا معنى بل تحمل مجرد إفيهات لا تتضمن كوميديا ولكنها بها إيحاءات جنسية وتهريج، مبينًا أن هناك مسلسلًا خصص حلقة كاملة للسخرية من محافظة "القاهرة"، وتسميتها بـ"القاهظة" في إشارة منه إلى مسلسل "رجالة البيت" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد فهمي.

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وربط نبيل بولس بين الأعمال الدرامية التي تعرض على شاشات التلفزيون وبين انتشار العنف داخل المدارس بين الطلاب وتدني المستوى الثقافي والأخلاقي بين فئات الشباب، مطالبًا بتكثيف حملات للتوعية عبر وسائل الإعلام ووزارة الشباب والرياضة لإعادة نشر الأخلاق.

يذكر أن مسلسل "بـ100 وش" هو من بطولة نيللى كريم وآسر ياسين، ويشاركها العمل الفنانون مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وهو من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.

ويحظى بنسبة مشاهدة عالية وسط تفاعل كبير من جانب المتابعين، بعد تصنيف المسلسل الكوميدي على أنه من بين أفضل المسلسلات المعروضة في دراما رمضان 2020 بمصر والعالم العربي.

أما مسلسل "البرنس" فهو من بطولة محمد رمضان واللبنانية نور، والفنانين سلوى عثمان وأحمد زاهر وروجينا وعبد العزيز مخيون ودنيا عبد العزيز ونجلاء بدر، وغيرهم وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.