شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يدعمون تركي آل الشيخ فى مباراة "البلاى ستيشن" الخيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساند نجوم الفن عبر موقع التواصل الأجتماعى "تويتر"، المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بعدما أعلن قبوله التحدى فى مباراة خيرية فى لعبة "البلاى ستيشن" بين فريقي ألميريا وفريق النصر، حيث تبرع المستشار بمبلغ مليون ريال وذلك لصالح إحدى المراكز الخيرية، المقرر أن تقام يوم 29 رمضان، حيث قدم النجوم محمد هنيدى الدعم والتشجيع للمستشار قائلاً: محتاج مدرب يا أبو ناصر ، أنا حاضر، كما دعم النجم عمرو دياب المستشار تركى آل الشيخ قائلاً: ماتش جامد شد حيلك ودايماً سباق بالخير، كما شجع النجم محمد حماقى ، تركى آل الشيخ قائلاً عبر صفحته فى تويتر : دايماً سباق بالخير يا أبو ناصر، اما بالنسبة للمبارة أنت لعيب كبير وأنا شوفت بنفسى، وبشجع ألميريا.



22222222222222222222222222222

كما شجعت النجمة أنغام المستشار تركى قائلة: دائماً إيدك ممدوده بالخير يا أبو ناصر .. يحفظك يا أخى العزيز، كما قدم التشجيع الاعلامى عمرو أديب قائلا: أبو ناصر هيكسب هيكسب ومع ذلك اتبرع أولا، كدا ضمنا التبرع ونتمتع بالماتش، كما قدمت النجمة شيرين عبد الوهاب التشجيع للمستشار تركى آل الشيخ قائلة: وراك يا أبو ناصر.. وكلنا بنشجعك ربنا يحفظك ويكون فى ميزنات حسناتك.

كما شجعت النجمة دينا الشربينى قائلة : النصر حليفك يا أبو ناصر ، وربنا يقدرك على فعل الخير، كا قدم النجم أحمد حلمى التشجيع لتركى أل الشيخ قائلاً: عايزين جول فى المقص يفرتك الشبكة يا أبو ناصر، واهو كله فى الخير.

يذكر أن تقارير صحفية إسبانية كشفت عن رفض تركى أل الشيخ، مالك نادى فريق ألميريا، الذى يلعب بدورى الدرجة الثانية، تخفيض رواتب اللاعبين والموظفين فى النادى، رغم توقف النشاط الرياضى، فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد، على الرغم من اتجاه العديد من أندية أوروبا، إلى تخفيض رواتب لاعبيها، خلال الفترة الحالية، فى ظل الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها غالبية الأندية، بسبب توقف النشاط الرياضى.

Advertisements

ووفقا لبرنامج "الشرينجيتو" الإسبانى الشهير، فإن تركى آل الشيخ أصدر تعليمات بعدم تخفيض رواتب لاعبى الفريق والموظفين، حتى نهاية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتبرع تركى أل الشيخ بمبلغ مليون و200 ألف يورو، من أجل محاربة فيروس كورونا، فى إقليم الأندلس معقل نادى ألميريا الذى يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب دورى الدرجة الثانية الإسبانى برصيد 50 نقطة، بينما يتصدر فريق قادش المسابقة برصيد 56 نقطة.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، فى توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة أن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.