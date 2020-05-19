شكرا لقرائتكم خبر عن "بـ 100 وش"..مواجهة سكر وعمر تكشف حقيقة خيانته لها مع شيرين (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توالت أحداث الحلقة 25 من مسلسل بـ100 وش لنيللى كريم واسر ياسين، الذى يعرض يوميا على قناة الحياة فى الشهر الكريم، والمواجهة الأولى بين "عمر وسكر" نيللى واسر بعد خيانته لها، واكتشاف حقيقة الأمر وهو أن مقابلة عمر – اسر ياسين لـ شيرين- سارة التونسى، حبيبته القديمة، جزء من النصب الذى اتفقوا عليه وهو أخذ الأموال وليس لخيانته لها، وتداركت نيللى - سكر الأمر وقامت بالاعتذار له .

وترقب الجمهور مشهد المواجهة بين سكر وعمر قبل عرض الحلقة 25، خاصة وأن الحلقة الماضية لم تكشف حقيقة تصرفات مع شيرين حبيبته السابقة، حيث قابلته بعد خلافها مع زوجها وتحدثا عن الماضى وعن الحب الذى كان بينهما، واعتقد الكثيرين أن عمر يخون سكر وينوى عودته إلى حبه القديم إلى أن حدثت المواجهة بينه وبين سكر.

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وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.

يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقى، وحنان يوسف، وسلوى محمد على، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبد العظيم، وسارة التونسى، ولؤى عمران وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى‪.