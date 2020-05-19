شكرا لقرائتكم خبر عن عالم فلك وأبراج يحدد صفات الركاب ومستقبلهم في "كريزي تاكسي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عويس فراج عالم الفلك والأبراج هي الشخصية التي قدمها الفنان إبراهيم السمان خلال الحلقة 25 من برنامج "كريزي تاكسي" في موسمه الثاني، والذي يعرض على قناة الحياة، حيث جسد شخصية عالم فلك وأبراج قام بدراستها ويعرف كل صغيرة وكبيرة عن الأبراج، ويتضمن المقلب تواجد أحد الركاب في التاكسي فيبدأ إبراهيم في إخباره ببعض الصفات عن برجه كالخبث واللعب بالبنات وغيرها من الصفات السيئة ثم يتلاعب بالألفاظ مع الركاب مثل "أنت حمار شغل" وغيرها من الجمل حتى يزهق الراكب من كثرة كلام السواق والخوف من أسئلته الكثيرة، وفي النهاية يطلب النزول من التاكسي ليتدخل فريق العمل ويكشف حقيقة المقلب.

وكان الفنان إبراهيم السمان جسد في الحلقة السابقة شخصية "ديلر" مخدرات حيث يقوم بتوزيع مخدرات خلال توصيله لأحد الركاب، عن طريق بعض الشفرات بينهما التي يقولها أحد الأشخاص للسائق فيعطيه شريط لنوع من أنواع المخدرات، وهو ما يرعب الركاب ويطلبون منه التوقف عن ذلك، إلا أن يهجم عليهم أشخاص آخرين يتاجرون في المخدرات ويتهمون إبراهيم أنهم تعدوا على منطقته ويبيع فيها المخدرات، فيتهم الراكب أنه من يقوم بذلك وليس هو لتحدث مشادات كلامية وتعدي بالأيادي بين تاجر المخدرات والراكب ويتدخل فريق العمل ويكشفون حقيقة المقلب

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الجزء الثانى من برنامج "كريزى تاكسي" من إخراج منار زين، ويعرض على قناة الحياة فى تمام الساعة الحادية العشرة والنصف مساء كل يوم طوال ليالى شهر رمضان، ويأتى الجزء الثانى من البرنامج هذا العام بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول من البرنامج العام الماضى.