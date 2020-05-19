شكرا لقرائتكم خبر عن "على طريقة عمرو أديب" .. لقاء الخميسى: لا ماتعيطش .. لسه اللى جاى أجمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيديو جديد، نشرته الفنانة لقاء الخميسى، عبر حسابها على تطبيق الفيديوهات القصيرة، "تيك توك"، ولكن هذه المرة، بصوت الإعلامى عمرو أديب، وهو يقول، "اجمد كده .. بص ماتعيطش.. مش عاوزة كده .. ها .. اجمد .. لسه اللى جاى جامد"، حيث تفاعل معها المتابعون عبر التطبيق، وطالبوها بمزيد من مثل هذه الفيديوهات الساخرة، وقد اعتادت لقاء أن تلجأ إلى "تيك توك" فى الفترات الأخيرة، لا سيما مع العزل المنزلى، حيث كان آخر فيديو لها عبر التطبيق، فيديو بصوت النجمة السورية أصالة.

@lekaaelkhamissi ##عمرو_اديب ##لسه_اللي_جاي_جامد????????????????♬ الصوت الأصلي - g6177

وظهرت لقاء فى مقطع تجسد كلمات الفنانة السورية أصالة نصري، حيث نشرت الخميسي، مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه الفنانة لقاء الخميسى تجسد حركة شفاه المطربة السورية أصالة نصري، وقالت "كتير كتير بحب أبكي، على أي شيء أبكي".



لقاء الخميسى

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لقاء

وظهرت الخميسي، منذ ايام في مقطع فيديو لها عبر تيك توك، وهي تؤدي إحدى مشاهد الفنان الكوميدي "إسلام إبراهيم"، قائلة "انا أصلا مبحبش الرجالة الرفيعين اللى زيك كدا".

ونشرت الخميسى، مقطع فيديو شاركته مع جمهورها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وكتبت " هاموووت من نفسي"، وسرعان ما حظي الفيديو على عدد مشاهدات بالآلاف.