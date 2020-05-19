شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة شراء بليك شيلتون قصر لجوين ستيفاني بـ 13 مليون دولار هدية زفافهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل اشتري بليك شيلتون قصر فخم لجوين ستيفاني بقيمة 13 مليون دولار كهدية لزفافهما ؟ تساؤل انتشر بكافة خلال الساعات القلية الماضية و آثار الكثير من الجدل، إلا إن موقع "جوسيب كوب" المعني بالتحقق من الشائعات المنتشرة حول النجوم أكد إنها واحدة من القصص الكاذبةللفت الأنظار و إثارة الجدل.

كما أشار الموقع أن يبدو عشاق و حبي جوين و شيلتون اعتادوا علي انتشار الشائعات حول النجمين ومن أبرز هذه الشائعات التي انتشرت مؤخرا كانت في شهر أبريل الماضي حيث أشار تقرير ان الثنائي قد تزوجا بالفعل بحضور مجموعة صغيرة من الأقارب والأصدقاء المقربين، وتابع حفل الزفاف الكثير من الأصدقاء عبر تطبيق "Zoom".

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بدأت الشائعة بنشر موقع "In Touch" تقرير يدعي أن شيلتون وستيفاني ينتقلان إلى "قصر" جديد فخم بقيمة 13.2 مليون دولار في حي إنسينو بلوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، وتبلغ مساحته 1300 قدم مربع وتتميز بأحدث وسائل الراحة مثل المسرح المنزلي ومسبح بالإضافة إلى مطبخ خارجي كامل ، وقد أصر الموقع على أن عملية الشراء الجديدة المزعومة أجريت للاحتفال بزواج ستيفاني و شيلتون، والقصر الذي تم شراءه هو "عش" حبهما الجديد.