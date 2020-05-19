شكرا لقرائتكم خبر عن فركش.. يوسف الشريف وحسام داغر من أخر يوم تصوير لمسلسل "النهاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان حسام داغر جمهوره مجموعة صور من آخر يوم تصوير مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف، قبل 4 أيام من انتهاء شهر رمضان، وعلق عليها عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا :" اليوم فركش النهاية".



حسام داغر

وكانت الحلقة 24 من مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف، شهدت أحداثا كثيرة ومتلاحقة، فالسيد مؤنس يأمر رجاله بتتبع "صباح" ومعرفة مكانها، كما يأمرهم بمراقبة غفران الرئيس الجديد لـ"إينرجيكو"، وتتصل ناهد السباعى بيسر وتطلب منه نقلها فى الشقة التى كان قد عرضها عليها من قبل.

أما عمرو عبد الجليل "الريس عزيز" فيؤكد لسجانيه بأن العالم سينتهى وأن الحرب القادمة مدمرة، ويؤكد كلام "فارس" الذى هرب من الواحة وجاء للقدس، وفى نفس الوقت تقوم ناهد السباعى باسترجاع ذكرياتها مع زوجها زين، فهى ما زالت معتقدة أنه مات برغم أن من مات هو الروبوت زين الذى صنعته "صباح" بمساعدة الريس عزيز "عمرو عبد الجليل"، لكن المهندسة رضوى "ناهد السباعي" تودع منزلها وتلملم حاجاتها وتأخذ ابنها وتتوجه للشقة الجديدة التى جهزها لها "يسر".

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المهندس زين فى الواحة يتحدث مع "ناهد السباعي" عبر التليفون ويرى ابنه ويطمئن على زوجته، ثم يتوجه إلى مطعم خاص بالشغل الذى يعمل فيه، ويتحدث مع زميل له فى العمل "محمد مرزبان" ويصطحب مجموعة من العاملين لتخزين " e c".

مدير إينرجيكو الجديد "السيد غفران" يطلب مقابلة السيد مؤنس، ويؤكد له أنهما لا بد أن يتعاونا معا ويؤكد له أن هناك ملفات وعى سرقت ولا بد من إعادتها، ويكشف له السيد مؤنس أنه يعرف حقيقة ما قام به مع عصابة المحروقى واتفاقه معهم على إعادة العقول وملفات الوعي، ويخبره بأنه قام بتسريب معلومات لعصابة المحروقى ويواجهه بعدة اتهامات، لكن السيد غفران يحاول الدفاع عن نفسه مؤكدا له أن صميم عمله يستدعى البحث عن المسروقات مع الملفات.

وكانت الحلقة 24 من مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف، بدأت بمرحلة ما بعد وفاة مراد المحروقى "محمد لطفى" ويبدأ أحد أفراد العصابة في تنصيب نفسه على الباقى، ويتحدث معهم حول القواعد الجديدة للعصابة، ولكنهم يختلفون فيما بينهم ولكن أحدهم يؤكد لهم أنهم لو تفرقوا سوف يقبض عليهم من قبل قوات الأمن الخاصة بالسيد مؤنس.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكى فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما و تدور أحداثة فى عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلى مستنسخ منه.