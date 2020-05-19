شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 25 ..منسى ورجاله يتمركزون فى مربع البرث للقضاء على التكفيريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة ، والذى يعرض على شاشة on، أحداثاً سريعة، حيث بدأت الحلقة بحديث بين الشيخ عمر الرفاعى - أحمد الرافعى ، وبين عشماوى - أحمد العوضى، حول تخوف الأخير من هجوم اللواء حفتر فى ليبيا على درنة الليبية، كما تحدثا بشأن انتقالهم إلى غرب ليبيا وتحديداً إلى مدينة مسراطة غرب ليبيا، للفرار من قوات حفتر، التى تشعبت،وأكد له أن تركيا وقطر على اتم الاستعداد لدفع الملايين من أجل عدم ترك مسراطه وطرابلس، كما اعترف عشماوى أن الحرب ليست مع الصليبيين، بينما مع الجيش المصرى ومحاولة ضره وخلخلته.









وعلى جانب آخر، رتب المقدم أحمد منسى - أمير كرارة ، الذهاب إلى مربع البرث فى سيناء، وذلك من أجل السيطرة عليه، بعدما دخل فيها أكثر من عنصر إرهابى، واستطاعوا التمركز فيه بشكل كبير، وهو ما جعل قيادات الجيش المصرى يكلفون منسى ورجالة البواسل بالذهاب هناك والقضاء على كل العناصر التكفيرية هناك، وبالفعل اتحدت بعض القوات منها سلاح الصاعقة والمدفعية وأسلحة أخرى للذهب إلى البرث للتمركز هناك.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.