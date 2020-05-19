شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ ينعى رحيل صالح كامل: "توفى وهو يصلي فى شهر كريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، رجل الأعمال الشيخ صالح كامل الذى وافته المنية مساء أمس عن عمر 79 عاما، وشارك تركي آل الشيخ صورة تجمع الراحل بالملك سلمان عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، ونعى قائلا: " رحم الله الشيخ صالح كامل ... عزائي لـ عبدالله ومحي والأسرة ... توفي وهو يصلي في شهر كريم ".



نعى تركى ال الشيخ

وكان قد نعى الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله، رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل، والذي وافته المنية عن عمر ناهز 79 عامًا.



الراحل صالح كامل مع الملك سلمان

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وأكد الأزهر أن الفقيد عرف عنه المسارعة إلي الأعمال الإنسانية والخيرية، ولم يتأخر يوما عن مساعدة المحتاجين، فكان رحمه الله من رواد العمل الخيري والإنساني. وتقدم الأزهر بخالص العزاء لأسرة الراحل، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان {إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ}.

وظل الراحل الشيخ صالح كامل من أشد الداعمين لمصر ، ولا سيما فى المواقف الصعبة التى كانت كثر بحاجة لمساهمة رجال الاعمال لدعم الاقتصاد، وجاء الراحل للمشاركة في اهم مؤتمرات مصر فى مارس 2015 فى مدينة شرم الشيخ على راس وفد يضم 100 رجل أعمال ومستثمر لدعم الاقتصاد المصرى، حيث قال وقتها الشيخ صالح كامل، إنه جاء إلى المؤتمر الاقتصادي على رأس وفد مكون من 100 من رجال أعمال سعوديين لبحث الفرص الاستثمارية التي تخدم الاقتصاد المصري وتحقق معدلات تنمية عالية في مجال خدمة المواطن المصري والعربي.

ومن أشهر ما قاله الراحل عن مصر :"إذا أصيبت مصر ببرد سيعطس المسلم فى السعودية وباكستان"، وهى المقولة التى أثارت العديد من ردود الأفعال الإيجابية حول حب رجال الأعمال العرب لمصر، وعلى رأسهم الراحل الذى كانت له الكثير من التصريحات حول حبه لمصر وتفضيل الاستثمار بها .