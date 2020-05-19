شكرا لقرائتكم خبر عن إيميلي راتاجكوسكي تعبر عن حبها لزوجها بصورة وتحذفها بعد دقائق..صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تٌعرف السوبر موديل الشهيرة إيميلي راتاجكوسكي أنها واحدة من جميلات العالم، فبمجرد ظهورها باي مكان تتركز عليها عدسات المصورين بكثافة، وتتحدث إيميلي دائما عن مدي حبها لزوجها النجم سيباستيان بير مكارارد واللذان تزوجا منذ أكثر من عامين، بعد زفافهما المفاجئ في مدينة نيويورك في فبراير 2018.

وأثبتت إميلي راتاجكوفسكي أن حبها لسيباستيان بير مكارارد يزداد يوما بعد يوم وهو الآن أقوى من أي وقت مضى، فقد نشرت إيميلي البالغة من العمر (28 عاما) علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير"إنستجرام" إلى وهي تقبل زوجها وهم مرتديان أقنعة طبية، والغريب إنها قامت بحذف الصورة بعد ساعات من نشرها.

وأشارت إيميلي خلال مقابلتها مع مجلة "GQ" انها استفادت بفترة الحجر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا "COVID19" في تأليف كتاب حيث ركزت الا تضيع وقتها بلا فائدة مثل عدد كبير من المشاهير، ووفقا لراتاجكوفسكي، "الكتابة هي كانت الفائدة الوحيدة من فيروس كورونا المثير للاهتمام"، وكشفت انها بالفعل أنجزت 160 صفحة "كلها مسودة".

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وأشارت أن الكتاب يميل تجاه "المذكرات" بنسبة كبيرة ولكن مع مزيد من الأفكار السياسية، وقالت إيميلي:"أحاول استخدام تجربتي كعارضة أزياء وشخص استفاد من صورته وأيضا ربما يكون ضحية لصورته".