شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام إبراهيم بالروب والشبشب فى فيديو طريف من كواليس "بـ100 وش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان الكوميدي إسلام إبراهيم بفيديو طريف من كواليس مسلسل "بـ100 وش"، حيث ظهر به مرتديا الروب والشبشب قبل تصوير أحد مشاهد العمل والتي ظهرت فى حلقة أمس من المسلسل، والذى يعرض يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45.



اسلام ابراهيم

وكان الممثل الشاب إسلام إبراهيم قد شارك متابعيه وجمهوره بصورة له مع الفنان محمد عبد العظيم، من وراء كواليس تصوير مسلسل ب 100 وش الذي يعرض حالياً في السباق الرمضاني، بطولة الفنان آسر ياسين والنجمة نيللي كريم. وكتب الفنان إسلام إبراهيم على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، قائلاً: "عم سامح حبيبي، ملاك في صورة بني آدم".

"بـ100 وش" من بطولة نيللى كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقى، وحنان يوسف، وسلوى محمد على، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبد العظيم، وسارة التونسى، ولؤى عمران وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى‪.

Advertisements

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.