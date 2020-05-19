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انفصال ميجان فوكس عن زوجها براين أوستن بعد 10 سنوات من الارتباط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفصلت النجمة العالمية ميجان فوكس عن زوجها الممثل براين أوستن بعد 10 سنوات من ارتباطهما، حيث وقع خلاف بين الثنائي منذ أشهر عدّة، وذلك بسبب زيادة جدول اعمال ميجان فوكس بالتمثيل، فلم يظهرا معاً في الآونة الأخيرة، وفقا صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


 

وبينما كانت تعمل على فيلم في الخريف الماضي، أقدمت فوكس على الطلاق رسميّاً، إذ شعرت بالراحة بعيداً عن زوجها، إلاّ أنّهما اتفقا على استمرارية علاقتهما في إطار من الصداقة.

والتقت فوكس زوجها أوستين (46 عامأ) عندما كانت في الـ18 من عمرها. أمّا هو فكان يبلغ من العمر 30 عاماً، وتزوجا منذ عام 2010 ولديهما ثلاثة أطفال.

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وكشف براين أوستن أن ميجان فوكس أكدت له لأول مرة أنها شعرت أنها ترغب في قضاء بعض الوقت بعيدا عن بعضهما البعض العام الماضي ، بعد أن عادت بعد عدة أسابيع من تصوير أحد أعمالها الفنية.

وتابع :"قالت أنت تعرف ماذا ، أدركت عندما كنت خارج البلاد أعمل بمفردي ، أنني أشعر أنني أحببت نفسي بشكل أفضل خلال تلك التجربة. وأعتقد أن هذا شيء قد يستحق المحاولة بالنسبة لي ، لافتا أنه كان مستاء من ذلك ، قائلا :"ولكن لا يمكنني أن أكون منزعجًا منها ولم أكن منزعجًا منها لأنها لم تطلب أن تشعر بهذه الطريقة."

وخطفت النجمة ميجان فوكس الأنظار أثناء تجولها بإطلالة مميزة حسبما ذكر موقع ديلي ميل البريطانى خلال تقرير تضمن صور تم رصدها من قبل مصوري الباباراتزي، حيث لاحظوا أن النجمة الشهيرة ظهرت للمرة الأولي بدون خاتم الزواج في يديها، مما قد يشير إلي أن النجمة الجميلة انفصلت عن زوجها مؤخراً، مثلما ذكر التقرير خلال سطوره، والذى أكد أن ميجان فوكس بذلك أثارت حيرة وارتياب متابعيها.

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