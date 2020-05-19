شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل البرنس الحلقة 25..دنيا عبد العزيز تخبر محمد رمضان بسر خطير عن "فتحى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc ، و dmc دراما، بمشهد جمع بين "رضوان البرنس" محمد رمضان، و "دكتورة شيماء" دنيا عبد العزيز، وكشفت خلال حديثها على سر خطير يخص "فتحى" أحمد زاهر، حيث أوضحت له دون قصد انها تحملته كثيرا رغم انه جعلها تصدق بأنها لا تنجب، وطلع العكس بأنه هو الذى لا ينجب، وهو ما قام بإبلاغه لزوجته الثانية "المعلمة فدوى" روجينا، بأن عيب الانجاب منها أيضا.

وانتقل المشهد إلى "حمادة" محمد مهران الذى ذهب الى "رضوان البرنس" محمد رمضان لاتفاق معه عن خطة كيف سيقوم بوضع السم له، ليقوم "رضوان" بخبطه بكوب زجاج فى رأسه، تسبب فى جرح كبير، وذهب الى "فتحى" وأخبره بما حدث وبسبب عدم ثقته فيه أجبره على الاتصال بـ "رضوان" الذى استطاع أن ينقذ حمادة من هذا الموقف باستكمال التمثيلية التى وضعوها من أجل "فتحى".

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تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.