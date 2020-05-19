شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة ناعية الشيخ صالح كامل : طيباً ودودا وأباً يقدم النصيحة ويحتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النجمة السورية، أصالة، الشبخ صالح كامل، والذى توفى مساء أمس الاثنين، حيث نشرت عبر حسابها على انستجرام، صورة له، وعلقت عليها، "بمنتهى الحزن تلقّينا هذا الخبر المُحزن المُؤسف .. رحيل رجل من كبار رجال الأعمال المكافحين النّاجحين .. كان طيّباً ودوداً .. وأباً يقدّم النّصيحة ويحتوي .. رحمه الله وأعان أهله والكثيرين منّ مُحبّيه ومنّ عاشوا تحت ظلّه .. وللسّعوديه بجميع أنحائها تعازينا وبالغ حزننا وأسفنا"



أصالة تنعى الشيخ صالح

وقد نعى الراحل عدد كبير من فنانى مصر والوطن العربى، من أبرزهم طارق العريان ولطيفة وهيفاء وهبى وشريف رمزى وأحلام ومصطفى قمر ونادية الجندى، وكندة علوش وصبا مبارك.

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وكانت النجمة السورية أصالة نصرى، قد احتفلت قبل أيام بعيد ميلادها، حيث قررت أن تحتفل به مع جمهورها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور انستجرام، وظهرت أصالة فى بث مباشر، وهى داخل منزلها، وتشرب قهوتها، وفى الخلفية تورتة احتفال عيد ميلادها، وبدأت الفنانة السورية حديثها قائلة "ما بدى احتفل بعيد ميلادى، يالهوى يا جماعة السنة اللى فاتت وصلت لـ50 سنة والسنة دى 51"، وسرعان ما بكت لتخرج من كادر البث المباشر للحظات لتعود مرة أخرى قائلة "اتقبلونى علطول، مرة أضحك ومرة لا".