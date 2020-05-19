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المتحدة للخدمات الإعلامية تنعي الشيخ صالح كامل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن و الأسى الشيخ صالح كامل أحد كبار المستثمرين العرب فى مجال الإعلام والذى وافته المنية فى وقت متأخر بالأمس، غفر الله له وأسكنه فسيح جناته، وأحسن الله عزاء أهله وذويه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وخيم على الوسط الفنى والاعلامى مساء أمس الاثنين، بعد وفاة الشيخ صالح كامل، وخاصة زوجته الإعلامية الكبيرة صفاء أبو السعود، حيث توفى زوجها بمنزله في الممكلة ، بينما تلقت أبو السعود هذا الخبر الحزين هي وبناتها الثلاثة هديل وأصيل ونضير هنا أثناء تواجدهم في مصر.

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ما ضاعف من حزن أبو السعود وبناتها الثلاثة أنهم لن يتمكن من المشاركة في تشييع جثمان الشيخ صالح كامل، بسبب توقف خطوط الطيران بالكامل نظرا لما يشهده العالم أجمع من مواجهة فيروس .

وقال المقربين من أسرة الفنانة والإعلامية الكبيرة صفاء أبو السعود، أنها تلقت الخبر منذ قليل وهى الآن في حالة إنهيار شديد، حيث توفى الشيخ صالح كامل بأزمة قلبية مفاجئة، حيث كان بصحة جيدة ولا يعانى من أى أعراض مرضية.

يذكر أن الشيخ صالح كامل تزوج من الفنانة والإعلامية الكبيرة صفاء أبو السعود، وأنجب منها 3 بنات هي هديل وأصيل ونضير، بينما الشيخ صالح كامل لديه الشيخ عبد الله والشيخ محيى الدين من زوجته الأولى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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