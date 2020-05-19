شكرا لقرائتكم خبر عن من سحر العيون لـ "بـ 100 وش"..نيللى كريم نفس النظرات والملامح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتمتع النجمة نيللى كريم بقدر كبير من الجمال و ملامح جذابة وإطلالة رائعة وعيون ساحرة تذهل المشاهدين عند مشاهداتها وتجبرهم على الاستمتاع بتمثيلها وحركاتها وخصوصا عند التعبير بنظرات عيونها، وأشاد المشاهدين بنيللى كريم فى مسلسل " بـ 100 وش" وأداءها الرائع وأنها مازالت محتفظه بجمالها ولم تتغيرعلى مر السنوات و خاصة عند التمثيل بنظراتها، وتداولوا صورة لنيللى عام 2002 فى فيلم " سحر العيون" و صورة لها فى مسلسل " بـ 100 وش" بنفس النظرات وتعبير وجهها و الملامح وانها لم تتغير فى الشكل و مازالت محتفظه بجمالها.

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يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقى، وحنان يوسف، وسلوى محمد على، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبد العظيم، وسارة التونسى، ولؤى عمران وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى



وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.