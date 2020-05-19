شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي قمر و نادية الجندي وأحلام ينعون الراحل صالح كامل بكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل نجوم الفن نعي رجل الأعمال الشيخ صالح كامل، الذى وافته المنية أمس عن عمر 79 عاما، حيث عبروا عن حزنهم بكلمات مؤثرة نابعة من القلب، وكتب الفنان مصطفي قمر: "البقاء لله توفي الي رحمة الله الاب الحنون الطيب الشيخ صالح كامل للاسرة الفاضلة خالص العزاء ندعو الله أن يتغمده برحمته كان مثالا للاحترام والايمان ادعوا له بالرحمة، "انا لله وانا اليه راجعون.. ياايتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادي وادخلى جنتى".



مصطفي قمر

فيما كتبت النجمة نادية الجندي عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"خالص العزاء لأسرة الشيخ صالح كامل ..الذي رحل عنا الله يرحمه يارب..كان إنسان جميل ومحترم وبيحب الفن وبيقدر الفنانين.. ومحب لمصر .. تعازينا الحارة لأسرته الكريمة وأولاده.. وزوجته الصديقة العزيزة #صفاء_ابوالسعود ..ربنا يصبرهم جميعاً يارب والبقاء لله".



نادية الجندي

كما كتبت الفنانة أحلام الإماراتية عبر حسابها بموقع "انستجرام"، تعليقا علي صورة للراحل صالح كامل: "رحم الله والدنا الشيخ صالح كامل ⁧‫#إنّا_لله_وإنّا_إليه_راجعون⁩ ???? ادعوا له".

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احلام

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا تنعى فيه الشيخ صالح كامل، جاء فيه :"تعرب نقابة المهن التمثيلية عن بالغ حزنها لرحيل الشيخ صالح كامل أحد أبرز وأهم الداعمين للفن والإعلام المصرى، حيث أنه صاحب باع طويلة في تأسيس القطاع الإعلامى الخاص فى مصر قبل مايقرب من عقدين من الزمان".

وأضاف البيان :"الشيخ صالح كامل كان واحداً من أكثر المحبين والمخلصين لمصر بشكل عام، وللفن والإعلام المصرى بشكل خاص، وأعطى لهما الكثير، تغمده الله برحمته الواسعة".

حزن كبير للغاية خيم على الفنانة والإعلامية الكبيرة صفاء أبو السعود بعد تلقيها خبر وفاة زوجها الشيخ صالح كامل رجل الأعمال والإقتصادى الكبير، حيث توفى بمنزله في الممكلة السعودية، بينما تلقت أبو السعود هذا الخبر الحزين هي وبناتها الثلاثة هديل وأصيل ونضير هنا أثناء تواجدهم في مصر.

ما ضاعف من حزن أبو السعود وبناتها الثلاثة أنهم لن يتمكن من المشاركة في تشييع جثمان الشيخ صالح كامل، بسبب توقف خطوط الطيران بالكامل نظرا لما يشهده العالم أجمع من مواجهة فيروس كورونا.