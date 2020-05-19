شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة مهنئا ابنه بعيد ميلاده: بمثل هاليوم رقص قلبي رقصة فرح حقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الميجا ستار، راغب علامة، ابنه خالد، بعيد ميلاده، بصورة تجمعهما، نشرها علامة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى، "انستجرام"، وعلق عليها راغب علامة قائلا، "حبيب روحي وحياتي خالد علامة بمثل هاليوم رقص قلبي رقصة فرح حقيقية، وبعدها عم تزيد سعادتي أنا وعم شوفك عم تكبر قدامي وتصير رجل قد المسؤولية، بفتخر فيك وبكل تفاصيلك لأنّك نعمة كبيرة أنعمها الله عليّ.. كل عام وانت الفرحة اللي بيكبَر معها قلبي وبتزيّن عمري وأوقاتى.. عيد ميلاد سعيد"



راغب علامة وابنه

وكان خالد علامة، حرص على مشاركة متابعيه، بصورة مع والدة من دولاب الذكريات، تم التقاطها قبل 10 سنوات وهما يضحكان مع بعضهما.

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ونشر نجل المطرب اللبناني الصورة عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب "قبل أكثر من 10 سنوات على المسرح، أتمنى ان أجعلك تضحك دائماً يا أبي، أحبك".

وعلى جانب آخر، أشاد علامه، بالمجهود الذي يبذله العاملين في مجال الرعاية الصحية من الأطباء والممرضين وأهمية دورهم في الحفاظ على أمان المواطنين في لبنان، وشارك عبر حسابه بموقع "تويتر، صورة لمجموعة من الأطقم الطبية داخل أحدى مستشفيات الحجر الصحي وعلق قائلا: " إنتوا أملنا ولو كنتوا قلال. إنتوا اللي ما بتتعب همّتكن، بالصف الأول وقفتكن، وطنّا كلّو برقبتكن، ومعلّق عليكم الآمال".