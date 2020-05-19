شكرا لقرائتكم خبر عن ليالينا 80 الحلقة 25.. خطف رنا رئيس وإياد نصار يفقد وعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث جديدة ومشوقة شهدتها الحلقة 25 من مسلسل "ليالينا 80"، للنجم إياد نصار وغادة عادل الذى يعرض طوال أيام شهر رمضان، على CBC حصرياً، وبدأت الأحداث باختطاف جميلة - رنا رئيس من منزلها، وتستنجد والدتها مريم - غادة عادل بعمها جلال - خالد الصاوي ليبحث عن هشام - إياد نصار لتسببه في ذلك، وذلك من قبل العصابة التي تحاول إيجاد أموالها المسروقة، والمتهم فيها "هشام"، بعدما سرقت منه.

وتدخل مريم – غادة عادل فى صدمة بعد خطف ابنتها وتقوم بالبحث عنها وتذهب إلى الشرطة لتبلغ عن عن فقدانها وهى فى حالة انهيار، وبعد علم هشام – إياد نصار بخطف ابنته يذهب إلى العصابة التى يعمل معها ويحاول معهم لترك ابنته رنا رئيس – جميلة، ويشك فى صديقه بسرقة المليون جنيه منه وسبب توريطه فى هذه الأزمة.

وتحاول صابرين – رقية التأقلم فى العمل داخل المصنع والتعامل مع بدرية – نهى عابدين، خاصة بعد ما أصبحت زوجة صاحب المصنع مرتضى – محمد على رزق.

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وتنتهي الحلقة بذهاب هشام – إياد نصار، إلى المنزل المتوقع فيه وجود ابنته جميلة – رنا رئيس، ولكن يحدث عليه هجوم من أفراد أمن المنزل ويفقد وعيه، وفي نفس السياق تذهب مريم – غادة عادل إلى زوجة هشام الثانية لتبلغها بالأمر.

مسلسل "ليالينا 80" بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، رنا رئيس، هاجر الشرنوبى، منة عرفة، نورهان، سارة التونسى، هشام الشاذلى، صبرى عبد المنعم، سناء شافع، أشرف زكى، وياسمين كساب، محمد رشاد، أمينة مغربى وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.