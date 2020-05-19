شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نجيم مع ابنها: الله يحميك وافرح فيك وشوفك شاب قبل ما موت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، جمهورها ومتابعيها عبر "انستجرام"، بصورة مع ابنها، وهى تحتضنه، حيث علقت على الصورة قائلة، "الحب الحقيقي ... الشعور الحقيقى .. الله يحميك ويخليك الى وافرح فيك وشوفك شاب قبل ما موت"



نادين وابنها

وكانت نادين قد احتفلت بوصول متابعيها على حسابها على إنستجرام إلى 10 ملايين متابع قبل عدة أسابيع، موجها الشكر لكل متابعيها على حبهم لها، وبهذه المناسبة خضعت نادين لجلسة تصوير مع أولادها على الثلج.

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وكتبت نادين قائلة: "شكرًا لـ10ملايين متابع ومحب ومن عالي الجبال أقول لكم ان الله قد خصّني بحب الناس فما من شيء اجمل واقوى من ذلك لا بل هو أقوى سلاح شكراً دائما وأبدا لمحبتكم وتقديركم ودعمكم لى خلال 11 سنة ا".

وتقدم نادين هذا العام مسلسل، بطولة قصى خولى وعدد من نجوم الدراما اللبنانية، ومن كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر، بينما عرض لها خلال شهر رمضان الماضى مسلسل، "خمسة ونصف"، بطولة الفنان السورى قصي خولي ومعتصم النهار، رفيق علي أحمد، رولا حمادة، نوال كامل، جوليان فرحات، كارين سلامة من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.