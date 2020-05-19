شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العريان و لطيفة يودعان الراحل صالح كامل بالدعاء..وشريف رمزي:أبويا التاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل نجوم الفن بمصر والعالم العربي نعى رجل الأعمال السعودي الراحل الشيخ صالح كامل، الذى وافته المنية أمس عن عمر 79 عاما، كأحد أبرز وأهم الداعمين للفن والإعلام في الوطن العربي، بأدعية وكلمات مؤثرة عبر حساباتهم بمواقع التواصل الإجتماعي، حيث كتب المخرج طارق العريان :" انتقل الي رحمه الله الشيخ صالح كامل، البقاء لله وعزاءنا الي الاسره الكريمة".



طارق العريان

كما كتبت النجمة التونسية لطيفة:" بقلب مؤمن وحزبن و بعين تدمع و تبكي الاب والقدوة والرمز أبو الچميع الشيخ صالح كامل الف رحمة على روحك يا من كنت خيراً و طيباً و معطاءاً بكل ما قدمت من خير للأمة اجمعها ..كل ما قدمت من خير للأمة الإسلامية سيحفر اسمك في تاريخها للأبد".

وتابعت :"الف رحمة ونور على روحك و انا اعزي نفسي و اعزي كل اهلك و كل المسلمين في وفاتك و سبحان الله الذي ناولك حسن الخاتمة في هذا الشهر الفضيل و في العشر الاواخر..انا لله و انا اليه راجعون".

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لطيفة

أما الفنان شريف رمزي عبر عن حزنه الكبير لوداع الفقيد معتبره والده الثاني قائلا :" أبويا الثاني الشيخ العظيم صالح كامل ربنا يرحمه و يحسن إليه و يدخله فسيح جناته فردوسه الأعلي لن يعوضنا أي شيء علي فراق الشيخ صالح كان عاشق لمصر و عاشق للفن و الإبداع و عاشق للخير و السلام كان راجل صادق و عادل و محترم و عطاء و محب و حبيب كل من حوله خالص التعازي لأخواتي هديل و نضير و أصيل و عبدالله و محي و السيدة الفاضلة الجميلة صفاء أبو السعود و لكل فرد في عائلتة الكريمة و محبيه ربنا يارب يصبركم و يصبرنا و يعيننا علي فراق هذا الرجل العظيم الذي لن يعوض".