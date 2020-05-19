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شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العريان و لطيفة يودعان الراحل صالح كامل بالدعاء..وشريف رمزي:أبويا التاني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل نجوم الفن بمصر والعالم العربي نعى رجل الأعمال السعودي الراحل الشيخ صالح كامل، الذى وافته المنية أمس عن عمر 79 عاما، كأحد أبرز وأهم الداعمين للفن والإعلام في الوطن العربي، بأدعية وكلمات مؤثرة عبر حساباتهم بمواقع التواصل الإجتماعي، حيث كتب المخرج طارق العريان :" انتقل الي رحمه الله الشيخ صالح كامل، البقاء لله وعزاءنا الي الاسره الكريمة".
طارق العريان
كما كتبت النجمة التونسية لطيفة:" بقلب مؤمن وحزبن و بعين تدمع و تبكي الاب والقدوة والرمز أبو الچميع الشيخ صالح كامل الف رحمة على روحك يا من كنت خيراً و طيباً و معطاءاً بكل ما قدمت من خير للأمة اجمعها ..كل ما قدمت من خير للأمة الإسلامية سيحفر اسمك في تاريخها للأبد".
وتابعت :"الف رحمة ونور على روحك و انا اعزي نفسي و اعزي كل اهلك و كل المسلمين في وفاتك و سبحان الله الذي ناولك حسن الخاتمة في هذا الشهر الفضيل و في العشر الاواخر..انا لله و انا اليه راجعون".
لطيفة
أما الفنان شريف رمزي عبر عن حزنه الكبير لوداع الفقيد معتبره والده الثاني قائلا :" أبويا الثاني الشيخ العظيم صالح كامل ربنا يرحمه و يحسن إليه و يدخله فسيح جناته فردوسه الأعلي لن يعوضنا أي شيء علي فراق الشيخ صالح كان عاشق لمصر و عاشق للفن و الإبداع و عاشق للخير و السلام كان راجل صادق و عادل و محترم و عطاء و محب و حبيب كل من حوله خالص التعازي لأخواتي هديل و نضير و أصيل و عبدالله و محي و السيدة الفاضلة الجميلة صفاء أبو السعود و لكل فرد في عائلتة الكريمة و محبيه ربنا يارب يصبركم و يصبرنا و يعيننا علي فراق هذا الرجل العظيم الذي لن يعوض".
شريف رمزي
كانت هذه تفاصيل خبر طارق العريان و لطيفة يودعان الراحل صالح كامل بالدعاء..وشريف رمزي:أبويا التاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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