ابنة حسن مصطفى تحيي ذكرى والدها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أحيت "نورا" ابنة الفنان الكبير حسن مصطفى، الذكرى الخامسة لرحيل والدها.
ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، صورة لوالدها، علقت عليها: "اليوم 19 مايو 2020، تمر الذكرى الخامسة لوالدي، أرجو قراءة الفاتحة والدعاء".
الفنان الكبير حسن مصطفى ولد عام 1933، ويعتبر من أشهر نجوم الكوميديا، وله عدد كبير من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون.
ومن أبرز أعماله في السينما "أرض النفاق"، "مرجان أحمد مرجان"، "إمرأة واحدة لا تكفي"، "ليلة عسل"، أما أبرز أعماله في التليفزيون "بكيزة وزغلول"، "رأفت الهجان"، "البراري والحامول"، "البخيل وأنا".
ومن أبرز أعماله في المسرح "العيال كبرت"، و"مدرسة المشاغبين"، ورحل النجم الكبير عن عالمنا في 19 مايو 2015، عن عمر يناهز 82 عام.
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