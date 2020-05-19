نبيل الحلفاوي ينعى الشيخ صالح كامل: "أحد عشاق مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، رجل الأعمال السعودي صالح عبدالله كامل، زوج الفنانة صفاء أبو السعود، ومؤسس راديو وتليفزيون العرب، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الإثنين، عن عمر يناهز 79 عاما.

وكتب: "رحم الله أحد عشاق مصر من رجال الأعمال البارزين في العالم العربي، والذي كان رائدا في مجال الفضائيات والإنتاج الدرامي الخاص كواحد من نشاطاته المتعددة، الشيخ صالح كامل، خالص العزاء لأسرته الكريمة ألهمهم الله الصبر وأسكنه فسيح جناته".

صالح عبد الله كامل ولد عام 1941 في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديراً عاماً لديوان مجلس الوزراء، وبدأ حياته العملية بالطوافة مهنة عائلته، ثم التحق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث عمل بإدارة رعاية الشباب، وبعد فترة قصيرة انتقل للعمل في وزارة المالية، وبعد عشر سنوات من العمل في وزارة المالية، ترك العمل الحكومي واتجه إلى القطاع الخاص.