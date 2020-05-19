"كل عام وأنت الفرحة".. راغب علامة يهنئ نجله الأكبر بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأ المطرب اللبناني راغب علامة نجله الأكبر خالد، بعيد ميلاده الموافق اليوم 19 مايو الجاري.
ونشر علامة صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "حبيبي وروحي وحياتي خالد علامة، بمثل هذا اليوم رقص قلبي رقصة فرح حقيقية، وبعدها عم تزيد سعادتي أنا وعم شوفك تكبر قدامي وتصير رجل قد المسؤولية".
وأضاف علامة: "بفتخر فيك وبكل تفاصيلك لأنك نعمة كبيرة أنعمها الله علي، كل عام وانت الفرحة اللي بتكبر معها قلبي وبتزين عمري وأوقاتي".
الفنان اللبناني راغب علامة متزوج من جيهان آل علي عام 1996، ولديهما ولدان خالد، ولؤي.
وطرح الفنان راغب علامة، مؤخرًا، أغنية "إنتوا أملنا"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، موجها بها التحية لأبطال الصف الأول وهم الأطباء.
أغنية" إنتوا أملنا" من كلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع الملحن اللبناني جان ماري رياشي.
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