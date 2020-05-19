"الفارس والأميرة" يمثل مصر والسعودية بالدورة 60 لمهرجان "اَنسي" الدولي لسينما التحريك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن مهرجان "اَنسي" الدولي لسينما التحريك عن اختيار فيلم "الفارس والأميرة" للمشاركة في مسابقة الفيلم الطويل، وذلك في الدورة الستون المقرر إقامتها عبر الإنترنت في الفترة من 15 إلى 30 يونيو 2020.

الفيلم يشارك باسم مصر والسعودية، في أول مشاركة لفيلم عربي في مسابقة الفيلم الطويل، منذ انطلاق المهرجان المقام في فرنسا عام ١٩٦٠، .

ويعد مهرجان اَنسي أحد أبرز المهرجاناتفي مجال أفلام التحريك، ويقام في مدينة اَنسي في فرنسا، و كان من المقرر الاحتفال بمرور ستون عاما على تأسيسه، وتكريم سينما التحريك الإفريقية هذا العام، ولكن مع تفشي وباء كورونا تم تأجيل فعاليات الاحتفالية إلى العام المقبل، على أن تقام مسابقات الأفلام هذا العام رقمياً.

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وتشهد الدورة المشاركة المصرية الأكبر، لأول مرة في تاريخ المهرجان، حيث يشارك فيلم "الدائرة السوداء" للمخرج عادل البدراوي في مسابقة الفيلم القصير، كما يشارك مشروع الفيلم الطويل "الليلة الكبيرة " في مسابقة المشاريع في سوق المهرجان MIFA.

وكانت أولى المشاركات المصرية والعربية في تاريخ مهرجان اَنسي، من خلال فيلم "واحد، اثنان، ثلاثة" للفنان الراحل إيهاب شاكر عام ١٩٧٣.

فيلم "الفارس والأميرة" تأليف وإخراج بشير الديك وإبراهيم موسى، إنتاج شركة "السحر" للمنتج العباس بن العباس، بطولة مدحت صالح، دنيا سمير غانم، محمد هنيدي، ماجد الكدواني، عبد الرحمن أبو زهرة، لقاء الخميسي، أمينة رزق، محمد الدفراوي، إحسان القلعاوي، غسان مطر، رسوم وشخصيات الفنان مصطفى حسين، موسيقى هيثم الخميسي.