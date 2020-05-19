ابنة شريف منير تبعث له رسالة حب: "فخورة إنك أبويا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
بعثت فريدة ابنة الفنان شريف منير، رسالة حب لوالدها، عبر صفحتها بموقع فيسبوك.
وقام "منير" بنشر رسالة ابنته عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وجاء في رسالتها: "أبويا، إنت مش فاهم قد إيه أنا مبسوطة وفخورة إنك أبويا، إنت واحد من أهم الفنانين، وأنا فعلا فخورة بنجاحك اللي بنتيه على مدار السنين، أنا بحبك جدا".
ورد الفنان الكبير على منشور ابنته قائلا: "فريدة شريف منير، بحبك".
ويشارك النجم شريف منير في سباق دراما رمضان 2020 بمسلسل "ونحب تاني ليه"، وهو من بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، سوسن بدر، إيهاب فهمي، إسلام جمال، ومن إخراج مصطفى فكري.
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