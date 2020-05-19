تراند اليوم : هجوم كويتي عنيف على محمد رمضان ومطالب بمنعه من دخول الكويت



تسببت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، في فتح هجوم عنيف على الفنان المصري محمد رمضان، بعد نشرها محادثة خاصة مع الأخير، بشأن فيديو يعلن فيه حبه للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

ووجعت الإعلامية الكويتية حليمة بولند شتائم لصدام حسين ووصفته بالطاغية وقالت :"الله يلعنه".

ويظهر في المحادثة التي نشرتها حليمة بولند على واتساب مع محمد رمضان، أنها أرسلت له مقطع فيديو وهو يشيد بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ويؤكد حبه له.

ورد محمد رمضان على حليمة بولند، قائلًا: «ده قديم أوي»، وبرر رمضان تصريحه السابق بأنه قال هذا لأن صدام حسين، شخصية ثرية دراميًا وهو يريد تجسيدها، وإن جسد شخصية هتلر؛ فلا يعني هذا أنه نازيًا.

وسألته حليمة، بأنه قال خلال هذا اللقاء أن صدام غالي عليه، ثم انتهى الفيديو ولم تكشف «بولند» عن بقية المحادثة التي دارت بينهما.

وتسبب الفيديو في هجوم عنيف من متابعين حليمة بولند على الفنان محمد رمضان، الأمر الذي جعل البعض يطالب السلطات بإصدار قرار بمنعه من دخول الكويت، لتأييده صدام حسين الذي غزا الكويت في التسعينيات.