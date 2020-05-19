تراند اليوم : أسرة فنان شهير تصدم الجميع:" مات من أسبوع".. وخالد النبوي ينعيه



صدمت أسرة فنان عالمي شهير، الجميع بإعلانها وفاته قبل أسبوع دون الإعلان وقتها عن ذلك.

وقالت أسرة الفنان الفرنسي ميشيل بيكولي، إنه توفى عن عمر 94 عاماً في 12 مايو الجاري، فيما نعاه الفنان المصري خالد النبوي الذي شاركه في أحد الأعمال الفنية، بكلمات مؤثرة.

وقالت الأسرة، إن سبب الوفاة سكتة دماغية، حيث كان الراحل بين أحضان زوجته لوديفين وولديه إينورد وميسيا.

وقد أرسل بيان وفاته، صديقه الرئيس السابق لمهرجان كان السينمائي، جيل جيكوب.

ميشيل وقف أمام بريجيت باردو في رائعة غودار عام 1963 "كونتمت" Contempt، ومن بين أعماله مع جان رينوار وجاك ريفيت وجان بيير ميلفيل في فرنسا، وألفريد هيتشكوك في بريطانيا، وبونويل في إسبانيا.

مثّل بيكولي مع كاثرين دينوف في "بيل دو جور" Belle de Jour عام 1967، وفي فيلم "السحر السري للبرجوازيين" The Discreet Charm of the Bourgeoisieالذي حاز على جائزة "أوسكار" أفضل فيلم أجنبي في 1973.

شارك في فيلم "توباز" Topaz لهيتشكوك عام 1969.

آخر عمل للممثل كان فيلم ناني موريتي عام 2011، بعنوان "وي هاف إيه بوب" We Have a Pope.

وفي مسيرة الراحل عدد من الجوائز بينها أفضل ممثل في "مهرجان كانّ السينمائي الدولي" عام 1980 عن فيلم "إيه ليب إن ذا دارك" A Leap in the Darkلماركو بيلوتشيو، و"الدب الفضي" في "مهرجان برلين السينمائي" في 1982، و"سترينج آفير" Strange Affair لبيير غارنييه ديفير، حسب "الفن".





