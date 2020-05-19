تراند اليوم : فيديو| "إياد نصار" يرد على تشبيهه بـ "المسيح الدجال"



قال الممثل الأردني، إياد نصار إن ظهوره في مسلسل "النهاية" كضيف شرف في الحلقة الثالثة والعشرين في ظهور مميز لم يكن تجسيدًا لشخصية "المسيح الدجال" كما ظن الكثيرون، لأنه يتكلم عن نهاية العالم.

وأضاف لبرنامج "the insider" على قناة دبي الفضائية: الدور ليس المسيح الدجال يمكن لأنه يوجد شيء فوق عينه وأنه يتكلم عن نهاية العالم لكن لا تربطوا بين ذلك وبين البعد الديني".

واستدرك قائلاً: "ارجعوا لفكرة شخص يرى فكرة واحدة متزمت ومتشدد ويرى أن هذا هو الصح، ويستوعب كل الناس المسلم والمسيحي والكافر والمؤمن يستوعب كل الناس".

والنهاية بطولة يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل من إخراج ياسر سامي وتأليف عمرو سمير عاطف، وتدور أحداث في عام 2120، حول مهندس يحاول التصدي لتأثير التكنولوجيا على العالم، لكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مُستنسخ منه.

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تنبأت الحلقة الأولى من المسلسل "بزوال إسرائيل بعد تفكك الولايات المتحدة"، في مشهد يشرح فيه مُعلم لتلامذته عن "حرب تحرير القدس" التي "انتهت بسرعة وتسببت في تدمير دولة إسرائيل، بعد أقل من 100 عام على قيامها، وهروب معظم اليهود في إسرائيل وعودتهم إلى بلدانهم الأصلية في أوروبا"، بحسب ما ورد في سياق المشهد.

وأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانًا اعترضت فيه على تنبؤ الحلقة الأولى من العمل بـ"زوال إسرائيل".

وقالت الخارجية الإسرائيلية إن توقع نهاية إسرائيل الذي جاء في المسلسل "أمر مؤسف وغير مقبول، خصوصًا أنه يأتي بعد 41 عامًا من معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل".