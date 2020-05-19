فن ومشاهير

تراند اليوم : "كورونا" يمنع صفاء أبوالسعود من حضور جنازة زوجها صالح كامل

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 دفعت أزمة فيروس المستجد، الفنانة المصرية صفاء أبو السعود، عن الغياب عن حضور جنازة زوجها الراحل رجل الأعمال السعودي صالح كامل.
حيث تتواجد "أبو السعود" حاليا في  القاهرة برفقة بناتها، ونظرا لتعليق حركة الطيران بسبب إجراءات فيروس كورونا، لن تحضر جنازة زوجها.
فيما أكد مقربون من الفنانة المصرية أنها تعيش حالة حزن كبيرة عقب صدمتها بخبر وفاة الشيخ صالح كامل، بسبب تعليق الطيران في ظل أزمة كورونا، إضافة إلى أن بناتها الثلاثة "هديل وأصيل ونضير" معها في مصر.
وأوضحت مصادر أن الإعلامية دخلت في حالة انهيار شديد عقب الوفاة، التي جاءت نتيجة تعرض الشيخ صالح كامل لأزمة قلبية مفاجئة، أثناء صلاة التراويح، حيث تم نقله إلى أحد مستشفيات قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.
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